Маленький звір: бюджетний Renault 60-х перетворили на брутальний спорткар (відео)

Дешевий Renault Dauphine 1960 року отримав нове життя. Компактне авто переробили на екстремальний спорткар.

Незвичний тюнінг Renault Dauphine виконав кастомайзер із Каліфорнії Джастін Кешмор. Про проєкт, який назвали La Brute ("Звір"), розповіли на сайті Petrolicious.

Джастін Кешмор знайшов старий Renault Dauphine. Компактна задньомоторна модель свого часу продавалася в США, однак популярною не стала, передусім, через слабкий 848-кубовий двигун. Американець вирішив це виправити та створив хот-род.

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По суті, від Renault Dauphine залишилися тільки частина шасі та кузов. Авто занизили та суттєво розширили його колісні арки, аби помістити сучасні шини.

Авто отримало двигун від Porsche Cayenne Фото: Petrolicious

Ззаду встановили 3,2-літровий V6 від Porsche Cayenne першого покоління, доповнений механічним компресором. Потужність перевищує 300 сил. Крім того, встановили 6-ступінчасту механічну КПП Volkswagen. У підвісці використані деталі VW Golf 4 та спортбайка Yamaha R1, також з'явився самоблокувальний диференціал.

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Сидіння обшили картатою тканиною Фото: Petrolicious

У салоні Renault Dauphine La Brute встановили каркас безпеки. Сидіння отримали оригінальне картате оздоблення.

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