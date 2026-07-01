Як швидко охолодити автомобіль у спеку за допомогою звичайного ключа: лайфхак від професі

Коли на вулиці стовпчики термометрів зашкалюють через високі показники, температура в припаркованих автомобілях — ще вища, і це, по суті, пічка на колесах.

Щоб якомога швидше охолодити розпечений салон сучасної машини, існує спеціальний трюк, про який знають далеко не всі автовласники, пише Express.

Справа в тому, що в автомобільних ключах є функція, яка допоможе водієві різко знизити температуру в салоні ще до того, як він сяде за кермо.

"Якщо натиснути й утримувати кнопку розблокування на багатьох автомобільних ключах, усі вікна опускаються одночасно. Завдяки тому, що гаряче повітря виходить ще до того, як ви відчините двері, салон автомобіля може почати охолоджуватися майже миттєво", — розповідають журналісти.

Ця функція, також відома як "глобальне відкривання" або "зручне відкривання", доступна на багатьох сучасних автомобілях, хоча встановлюється не на всі марки та моделі. Водіям рекомендується перевірити інструкцію з експлуатації, оскільки деякі виробники вимагають активації цієї функції через налаштування двигуна.

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Ця функція дуже корисна у спеку, а відкриття вікон і дверей перед початком руху — один із найшвидших способів випустити накопичене тепло та поліпшити циркуляцію повітря.

Крім того, водіям рекомендують спочатку провітрити автомобіль, відкривши вікна та двері, не вмикаючи одразу кондиціонер. Попереднє виведення гарячого повітря може підвищити ефективність системи охолодження та покращити комфорт за кермом.

Нагадаємо, що в Україні через спеку не витримує дорожнє полотно. У Вінниці деформувалися трамвайні рейки, а на Варшавській трасі піднялися бетонні плити, утворивши трамплін.

Також повідомлялося, що в кількох містах України через спеку загорілися автомобілі внаслідок високої температури повітря.