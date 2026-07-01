Как быстро охладить авто в жару с помощью обычного ключа: лайфхак от профи

Когда на улице столбики термометров зашкаливают из-за высоких показателей, температура в припаркованных авто — еще выше, и это фактически печка на колесах.

Чтобы как можно скорее охладить раскаленный салон современной машины, есть специальный трюк, о котором знают далеко не все автовладельцы, пишет Express.

Дело в том, что в автомобильном ключе есть функция, которая поможет водителю резко снизить температуру внутри салона еще до того, как он сядет за руль.

"Удержание кнопки разблокировки на многих автомобильных ключах автоматически опускает все окна одновременно. Позволяя горячему воздуху выйти еще до того, как вы откроете дверь, салон автомобиля может начать охлаждаться почти немедленно", — рассказывают журналисты.

Функция, также известная как "глобальное открытие" или "удобное открытие", доступна на многих современных автомобилях, хотя она устанавливается не на все марки и модели. Водителям рекомендуется проверить руководство по эксплуатации, поскольку некоторые производители требуют активации этой функции через настройки двигателя.

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Такая функция весьма полезна в зной, а открытие окон и дверей перед началом движения — один из самых быстрых способов выпустить накопившееся тепло и улучшить циркуляцию воздуха.

Кроме того, водителям рекомендуют сначала проветрить авто, открыв окна и двери, не включая сразу же кондиционер. Предварительный выход горячего воздуха может повысить эффективность системы охлаждения и улучшить комфорт за рулем.

Напомним, в Украине из-за жары не выдерживает дорожное полотно. В Виннице деформировались трамвайные рельсы, а на Варшавской трассе поднялись бетонные плиты, образовав трамплин.

Также сообщалось, что в нескольких городах Украины из-за жары загорелись автомобили из-за высокой температуры воздуха.