Volkswagen запроваджує пожиттєву гарантію на автомобілі, але є нюанси

На нові Volkswagen вводиться пожиттєва гарантія. Утім, вона доступна не для всіх моделей і лише при виконанні низки умов.

Пожиттєва гарантія запроваджується на продукцію спільного підприємства FAW-Volkswagen у Китаї. Очевидно, таким чином намагаються покращити позиції Volkswagen на китайському ринку, де спостерігається суттєве падіння продажів останнім часом. Про це повідомляє сайт ITome.

Завод FAW-Volkswagen виробляє широку лінійку моделей німецького бренду. Серед них – як відомі Volkswagen T-Roc, Tiguan, Tayron, Golf, Passat, так і місцеві моделі на кшталт Bora, Sagitar, Tavendor та Talagon.

Гарантія FAW-Volkswagen є подвійною – розповсюджується як на кузов і, шасі, двигун, трансмісію чи електрообладнання, так і на оригінальні компоненти, які встановлюють на СТО.

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Утім, аби гарантію не скасували, необхідним є дотримання низки умов. По-перше, вона дійсна лише для першого власника авто і при перепродажі зникає.По-друге, гарантія діє лише для фізичних осіб і автомобіль не можна використовувати для комерції – у таксі, службах доставки чи іншому бізнесі.

По-третє, обов’язковим є обслуговування авто на офіційних СТО Volkswagen з дотриманням між сервісних інтервалів та використанням лише оригінальних запчастин.

До речі, нещодавно український Volkswagen Toareg пережив приліт балістики і поїхав самостійно.

Також Фокус писав, що мінівен із пожиттєвою гарантією випустив і BYD.