Спортивний фургон: представлено найоригінальніший варіант Mercedes Vito 2026 (фото)

Лінійку Mercedes-Benz Vito поповнила яскрава версія Sport-X. Комерційне авто має виразний дизайн, потужний дизель та покращену комплектацію.

Спортивний фургон презентували у Великій Британії і там він надійде в продаж із серпня. Ціна Mercedes Vito Sport-X стартує з 56 995 фунтів стерлінгів ($77 000). Про це повідомляє видання Auto Express.

Фургон отримав обвіс, спойлер і 19-дюймові диски Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes Vito Sport-X створили на базі вантажно-пасажирської версії фургона. Модель пропонують у двох варіантах довжини із вантажопідйомністю до 733 кг та об'ємом вантажного відсіку до 4,1 куб. м.

Комплектацію фургона розширили Фото: Mercedes-Benz

Відрізнити версію Sport-X від стандартного Mercedes Vito 2026 можна за особливою решіткою радіатора зі стільниковим візерунком, агресивнішим переднім бампером, обвісом та спойлером на даху. Крім того, встановили 19-дюймові диски, рейлінги для багажника на даху та накладки на вихлопні труби, а за доплату доступне забарвлення зі смугами.

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У салоні встановлено п'ять індивідуальних крісел, обшитих екошкірою та алькантарою. Комплектацію поповнили бездротова зарядка смартфонів, а також підігрів керма та сидінь.

Фургон Mercedes Vito Sport-X пропонують виключно з 2,0-літровим 190-сильним турбодизелем та 9-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 10 секунд.

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