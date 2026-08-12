У Німеччині створили нестандартний позашляховий автодім-трансформер для двох (відео)

Німецький виробник будинків на колесах Laske Expedition презентував нову модель Turtle E410. Вона підготовлена до бездоріжжя та може трансформуватися.

Автодім Laske Turtle E410 презентували на офроуд-шоу в Бад-Кіссінгені і невдовзі стартують його продажі за ціною від 345 000 євро. Про нього розповіли на сайті Autoevolution.

В основі новинки лежить повнопривідне вантажне шасі Iveco Daily 4x4 повною масою 5,5 тонни. 6,6-метровий дім на колесах оснащений 180-сильним турбодизелем, автоматичною КПП та трьома блокуваннями диференціалів, а також має високий кліренс і позашляхові шини.

У житловому модулі піднімається дах Фото: скриншот / YouTube

Новий Laske Turtle E410 отримав двомісний житловий модуль із сендвіч-панелей, що забезпечує гарну теплоізоляцію. Він здатен трансформуватися: у нього піднімається дах (висота збільшується з 2,15 до 2,6 м), а з боків висовуються секції, в які можна встановити раковину, портативну кухню чи набір для барбекю.

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Усередині встановили широке двоспальне ліжко Фото: скриншот / YouTube

Дім на колесах розрахований на двох осіб. Усередині встановили широке ліжко та обідній стіл із кріслами, також є чимало шаф та полиць різних розмірів.

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На кухні знайшлося місце для газової плити з духовкою, раковини, холодильника та мікрохвильової печі. У передній частині житлового модуля відділено повноцінний санвузол.

У салоні є кухня та санвузол Фото: скриншот / YouTube

Автодім Laske E410 оснастили літієвою батареєю на 400 А∙год та сонячними панелями на даху. Також є автономний дизельний обігрівач, 200-літровий бак для води та 80-літрова ємність для відходів.

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