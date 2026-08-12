RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

У Німеччині створили нестандартний позашляховий автодім-трансформер для двох (відео)

автодім Laske Turtle
Автодім Laske Turtle E410 пристосований до бездоріжжя | Фото: скриншот / YouTube

Німецький виробник будинків на колесах Laske Expedition презентував нову модель Turtle E410. Вона підготовлена до бездоріжжя та може трансформуватися.

Автодім Laske Turtle E410 презентували на офроуд-шоу в Бад-Кіссінгені і невдовзі стартують його продажі за ціною від 345 000 євро. Про нього розповіли на сайті Autoevolution.

В основі новинки лежить повнопривідне вантажне шасі Iveco Daily 4x4 повною масою 5,5 тонни. 6,6-метровий дім на колесах оснащений 180-сильним турбодизелем, автоматичною КПП та трьома блокуваннями диференціалів, а також має високий кліренс і позашляхові шини.

дім на колесах Laske
У житловому модулі піднімається дах
Фото: скриншот / YouTube

Новий Laske Turtle E410 отримав двомісний житловий модуль із сендвіч-панелей, що забезпечує гарну теплоізоляцію. Він здатен трансформуватися: у нього піднімається дах (висота збільшується з 2,15 до 2,6 м), а з боків висовуються секції, в які можна встановити раковину, портативну кухню чи набір для барбекю.

Відео дня
дім на колесах ліжко
Усередині встановили широке двоспальне ліжко
Фото: скриншот / YouTube

Дім на колесах розрахований на двох осіб. Усередині встановили широке ліжко та обідній стіл із кріслами, також є чимало шаф та полиць різних розмірів.

Важливо
Класичний Toyota Land Cruiser перетворили на недорогий позашляховий автодім (відео)
Класичний Toyota Land Cruiser перетворили на недорогий позашляховий автодім (відео)

На кухні знайшлося місце для газової плити з духовкою, раковини, холодильника та мікрохвильової печі. У передній частині житлового модуля відділено повноцінний санвузол.

дім на колесах
У салоні є кухня та санвузол
Фото: скриншот / YouTube

Автодім Laske E410 оснастили літієвою батареєю на 400 А∙год та сонячними панелями на даху. Також є автономний дизельний обігрівач, 200-літровий бак для води та 80-літрова ємність для відходів.

Раніше Фокус розповідав про позашляховий дім на колесах із терасою на базі пікапа Ram.

Також ми писали, що Mercedes Sprinter переробили на люксовий автодім.