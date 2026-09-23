Запас ходу 560 км і двері, як у DeLorean: Саудівська Аравія показала перші власні електрокари (фото)

Перші вітчизняні автомобілі Саудівської Аравії виглядають так, ніби вони зійшли з екранів науково-фантастичних фільмів. Перший національний бренд країни Ceer, створений Суверенним фондом Саудівської Аравії (PIF) у партнерстві з Foxconn, представив свої дебютні моделі — седан та позашляховик під назвою Exobot.

Саудівська Аравія вже давно інтегрована у світовий автопром через нафтову галузь, однак тепер країна починає власне виробництво електромобілів. Спільне підприємство Ceer залучило до проекту провідних світових гравців, пише Auto Blog.

Перші вітчизняні автомобілі Саудівської Аравії Фото: autoblog.com

Нагадаємо, що PIF із 2018 року фінансує компанію Lucid Motors, яка вже збирає електрокари на заводі в KAEC, а Foxconn відома складанням iPhone та власною EV-платформою Foxtron. Дизайн Exobot очолив колишній шеф-дизайнер McLaren Роб Мелвілл, а технологічні компоненти та силові установки постачають такі гіганти, як BMW, Rimac та Hyundai Transys.

Зовні обидві моделі нагадують Tesla Cybertruck, але мають ще футуристичніший та драматичніший вигляд.

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За технічними характеристиками Exobot побудовані на 800-вольтній архітектурі та оснащені тримоторною системою повного приводу потужністю 850 к.с.

Седан: розгін від 0 до 100 км/год займає 2.6 секунди, а запас ходу становить 670 км (за циклом NEDC).

Позашляховик: розмінює першу сотню за 2.9 секунди з запасом ходу 560 км.

Зарядка: заповнення батареї від 10% до 80% на швидкій станції постійного струму займає менше 30 хвилин.

Автомобіль Exobot всередині Фото: autoblog.com

Дизайн екстер'єру вирізняється клиноподібним кузовом і дверима типу "крило чайки" (Shahin Wing) у стилі легендарного DeLorean DMC-12. У салоні встановлено 48-дюймовий вигнутий 8K-дисплей на всю ширину торпедо, 10.4-дюймовий центральний тачскрін та штурвал із системою керування по проводах (steer-by-wire).

Це тільки початок

На старті продажів седан та позашляховик будуть доступні у лімітованій серії First Edition, після чого з'явиться версія Exobot Plus з широкими можливостями персоналізації. У топовій специфікації потужність зросте до 1 111 к.с., що наближає автомобіль до Lucid Air Sapphire (1 234 к.с.).

Ціни поки не розголошуються, але старт продажів у Саудівській Аравії заплановано на початок 2027 року. Виробник зазначив, що машини розроблялися спеціально під кліматичні умови регіону. До 2030 року Ceer планує розширити модельний ряд до семи автомобілів з різними типами силових установок.

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