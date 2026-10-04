На продаж виставили найнижчий Land Rover у світі (фото, відео)

Land Rover, створений на базі VW Beetle 1968 року та з кузовом від Land Rover Series III, виставлений на продаж на eBay і вже привернув увагу людей своїм незвичайним виглядом.

Унікальність цього автомобіля полягає в тому, що він поєднує в собі кутастий силует британського позашляховика з укороченим і максимально заниженим шасі від VW Beetle з двигуном повітряного охолодження, пише CarScoops. Проєкт отримав назву Slamd-Rover.

Цей автомобіль не зможе переїхати навіть "лежачого поліцейського" Фото: carscoops.com

Нинішній власник придбав автомобіль у 2020 році як незавершений проєкт і довів його до ладу за участю британських майстерень Dropworks Customs та Lowdown Transporters.

В якості донора використовували Beetle 1968 року випуску, проте від оригінального автомобіля збереглося лише кілька деталей.

В автомобілі є лише лобове скло Фото: carscoops.com

На капоті — колесо від Porsche Фото: carscoops.com

Колісна база була вкорочена, а встановлена пневмопідвіска з дистанційним керуванням та незалежним регулюванням кожного колеса дозволяє опустити кузов практично до самого асфальту.

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Це означає, що новому власнику доведеться забути про позашляхові можливості класичних Land Rover: цей автомобіль не зможе подолати навіть звичайного "лежачого поліцейського".

На автомобілі встановлені 17-дюймові легкосплавні диски від Porsche, а ще один, аналогічний, закріплений на капоті.

Кузов, як уже зазначалося вище, запозичено у Land Rover Series III і пофарбовано у матовий зелений колір. Бежевий дах взято у рідкісної модифікації Safari та його було понижено (чоппінг).

Усі склопакети, крім розділеного лобового та характерних верхніх вікон у даху, демонтовано.

У салоні встановлено сидіння-диван, виготовлене за індивідуальним замовленням, дерев'яне кермо, три прилади та важель перемикання передач, розташований високо.

Сидіння-диван виготовлено на замовлення Фото: carscoops.com

У задній частині встановлений 1,6-літровий оппозитний двигун з повітряним охолодженням, запозичений у мікроавтобуса VW Type 2 (Bus). Двигун оснащений двома карбюраторами, впускними патрубками, надрукованими на 3D-принтері, та кастомною вихлопною системою з двома патрубками.

Двигун у цій машині розташований ззаду Фото: carscoops.com

За словами продавця, його лот — "ідеальний автомобіль, щоб довести до сказу армію пуристів Land Rover!". Він також зазначає, що його розважає реакція очевидців, коли вони бачать таку машину на вулиці.

За цей витвір його автори просять 15 000 фунтів стерлінгів ($20 000).

Нагадаємо, що рідкісний спорткар 70-х років вартістю $100 000 простояв 45 років на вулиці.

Також повідомлялося, що у США в старому сараї виявили рідкісний автомобіль 1940 року, створений українцем.