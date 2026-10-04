На продажу выставили самый низкий Land Rover в мире (фото, видео)

Land Rover, построенный на базе VW Beetle 1968 года и с кузовом от Land Rover Series III, выставлен ан продажу на eBay и уже привлек внимание зевак своим необычным видом.

Уникальность этого автомобиля в том, что он сочетает в себе угловатый силуэт британского внедорожника с укороченным и максимально заниженным шасси от VW Beetle с двигателем воздушного охлаждения, пишет CarScoops. Проект получил название Slamd-Rover.

Этот автомобиль не преодолеет даже "лежачего полицейского" Фото: carscoops.com

Нынешний владелец приобрел автомобиль в 2020 году как незавершенный проект и довел его до ума при участии британских мастерских Dropworks Customs и Lowdown Transporters.

В качестве донора использовался Beetle 1968 года выпуска, однако от оригинального автомобиля сохранилось лишь несколько деталей.

У авто есть только переднее стекло Фото: carscoops.com

На капоте — колесо от Porsche Фото: carscoops.com

Колесная база была укорочена, а установленная пневмоподвеска с дистанционным управлением и независимой регулировкой каждого колеса позволяет опустить кузов практически до самого асфальта.

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Это означает, что новому владельцу придется забыть о внедорожных способностях классических Land Rover: этот автомобиль не сможет преодолеть даже обычного "лежачего полицейского".

На авто стоят 17-дюймовые легкосплавные диски от Porsche, а еще одно, аналогичное колесо, закреплено на капоте.

Кузов, как уже говорилось выше, взят от Land Rover Series III и окрашен в матовый зеленый цвет. Бежевая крыша позаимствована у редкой модификации Safari и подверглась занижению (чоппингу).

Все стекла, кроме разделенного лобового и характерных верхних окон в крыше демонтированы.

В салоне установлены сиденье-диван, изготовленное по индивидуальному заказу, деревянный руль, три прибора и рычаг переключения передач с высоким расположением.

Сиденье-диван изготовлено на заказ Фото: carscoops.com

В задней части установлен 1,6-литровый оппозитный мотор воздушного охлаждения, позаимствованный у микроавтобуса VW Type 2 (Bus). Двигатель оснащен двумя карбюраторами, напечатанными на 3D-принтере впускными патрубками и кастомной выхлопной системой с двумя патрубками.

Мотор в этой машине расположен сзади Фото: carscoops.com

По словам продавца, его лот — "идеальный автомобиль, чтобы взбесить армию пуристов Land Rover!". Он также отмечает, что его забавляет реакция очевидцев, когда они видят такую машину на улице.

За это творение его авторы хотят 15 000 фунтов стерлингов ($20 000).

Напомним, редкий спорткар 70-х за $100 000 простоял 45 лет на улице.

Также сообщалось, что в США в старом сарае обнаружили редкое авто 1940 года, созданное украинцем.