Чоловік придбав раритетний пікап Ford лише за $2000: що він отримав за ці гроші (відео)

Пікап Ford F-100 1972 року випуску, що 20 років простояв на задньому дворі в місті Амаріло, штат Техас, США, онука його власника продала всього за $2000.

Жінка зберігала автомобіль, на якому дідусь навчав її керувати, протягом багатьох років, але все ж зважилася продати його, виставивши оголошення на Facebook Marketplace. За старенький пікап вона спочатку попросила $3000, пише Autoevolution.

На оголошення звернув увагу Чейз Джентрі, шанувальник позашляховиків із Харлінгена. Побачивши Ford F-100 Sport Custom 1972 року, він одразу зрозумів: це саме те, що потрібно, і негайно написав продавцю, зазначивши, що забере авто за 2000 доларів. Отримавши ствердну відповідь, він вирушив за пікапом у дорогу, яка зайняла у нього 11 годин в один бік.

Лінда, нинішня власниця пікапа, зустріла Чейза біля будинку й показала йому автомобіль. Першим і єдиним власником цього Ford був її дідусь, який купив його в автосалоні у 1972 році.

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Машина була для нього "робочою конячкою", але водночас — предметом особливої гордості аж до того моменту, як він передав її батькові Лінди. Однак життя склалося інакше: у 2005 році спадкоємець першого власника загнав пікап на задній двір, де той і залишився. До нього більше ніхто не торкався.

За ці роки вантажівка вкрилася шаром пилу та бруду, салон також виглядав дуже "втомленим". Відкривши капот, Чейз побачив, що миші перегризли всі дроти та шланги у моторному відсіку.

На думку власниці автомобіля, на ньому встановлено двигун V8 об’ємом 360 кубічних дюймів. У ті роки лінійка силових агрегатів починалася з базового рядного шестициліндрового двигуна об'ємом 240 кубічних дюймів (121 к.с.), а завершував її двигун V8 об'ємом 390 кубічних дюймів (201 к.с.). Версія об'ємом 360 кубічних дюймів була другою за потужністю — вона видавала 196 к.с.

Фото: Скрин відео

Фото: Скрин відео

Чоловік все ж вирішив купити авто і навіть назвав його "Шейла" на честь улюбленого лабрадора, який нещодавно помер. Чейз довгі роки мріяв саме про такий жовтий Ford F-100.

Модель 1972 року стала шостим і останнім роком випуску п’ятого покоління серії Ford F. Шанувальники пікапів називають її "Bumpside" (через характерну опуклу лінію, що проходить уздовж бортів кузова). Вона стала перехідною — безпосередньо перед тим, як у 1973 році Ford представив шосте покоління серії F, відоме як "Dentside".

Джентрі привіз пікап додому на причепі.

Фото: Скрин відео

Після ретельного миття свого придбання новий власник із подивом виявив, що стан пікапа виявився кращим, ніж він очікував.

Наприклад, жовта фарба, якою покритий кузов автомобіля, чудово збереглася, незважаючи на те, що машина 20 років простояла під сонцем.

Йому також довелося потрудитися, щоб прибрати з салону та моторного відсіку мишачі гнізда. На це він витратив чотири дні.

Оббивка сидінь виявилася порізаною, і цю проблему теж доведеться вирішити, як і питання щодо поверхневої корозії в кузові. В іншому автомобіль повністю оригінальний. У ньому все залишилося таким же, яким було у 1972 році.

54 роки тому перший власник заплатив за машину $2521. Сьогодні, з урахуванням інфляції, це приблизно $18 800.

На сучасному американському ринку немає жодного пікапа з такою низькою ціною — навіть Slate Truck коштує приблизно на $6000 дорожче.

Нагадаємо, що автолюбитель відновив старий позашляховик Toyota Land Cruiser.

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