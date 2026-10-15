Мужчина купил раритетный пикап Ford всего за $2000: что ему досталось за эти деньги (видео)

Пикап Ford F-100 1972 года, который 20 лет простоял на заднем дворе в городе Амарило, штат Техас, США, внучка его владельца продала всего за $2000.

Женщина хранила авто, на котором дедушка учил ее водить, долгие годы, но все же решилась продать его, выставив на Facebook Marketplace. За старенький пикап она простила изначально $3000, пишет Autoevolution.

На объявление обратил внимание Чейз Джентри, поклонник внедорожников из Харлингена. Увидев Ford F-100 Sport Custom 1972 года, он сразу понял: это именно то, что нужно, и сразу же написал продавцу, отметив, что заберет авто за $2000. Получив утвердительный ответ, он отправился за пикапом в дорогу, которая заняла у него 11 часов в одну сторону.

Линда, нынешняя владелица пикапа, встретила Чейза у дома и показала ему товар. Первым и единственным владельцем этого Ford был ее дедушка, который купил его в автосалоне в 1972 году.

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Машина служила ему "рабочей лошадкой", но в то же время была предметом особой гордости — вплоть до того момента, как он передал ее отцу Линды. Однако жизнь распорядилась иначе: в 2005 году наследник первого владельца загнал пикап на задний двор, где тот и остался. К нему больше никто не прикасался.

За эти годы грузовик покрылся слоем пыли и грязи, салон также выглядел сильно "уставшим". Открыв капот, Чейз увидел, что мыши перегрызли все провода и шланги в моторном отсеке.

По мнению владелицы машины, на ней установлен V8 объемом 360 кубических дюймов. В те годы линейка силовых агрегатов начиналась с базового рядного шестицилиндрового мотора объемом 240 кубических дюймов (121 л. с.), а венчал ее двигатель V8 объемом 390 кубических дюймов (201 л. с.). Версия на 360 кубических дюймов была второй по мощности — она выдавала 196 л. с.

Фото: Скрин видео

Фото: Скрин видео

Мужчина все же решил купить авто и даже назвал его "Шейла", в честь любимого лабрадора, который недавно умер. Чейз долгие годы мечтал именно о таком о желтом Ford F-100.

Модель 1972 года стала шестым и последним годом выпуска пятого поколения серии Ford F. Поклонники пикапов называют ее "Bumpside" (из-за характерной выпуклой линии, проходящей вдоль бортов кузова). Она стала переходной — прямо перед тем, как в 1973 году Ford представил шестое поколение серии F, известное как "Dentside".

Домой Джентри привез пикап домой на прицепе.

Фото: Скрин видео

После тщательной мойки своего приобретения новый владелец с удивлением обнаружил, что состояние пикапа оказалось лучше, чем он ожидал.

Например, желтая краска, которой покрыт кузов авто, отлично сохранилась, несмотря на то что машина 20 лет простояла под открытым солнцем.

Ему также пришлось повозиться, чтобы убрать с салона и моторного отсека гнезда мышей. На это он потратил четыре дня.

Обивка на сидениях оказалась порезанной, и эту проблему тоже предстоит решить, как и вопрос с поверхностной коррозией в кузове. В остальном автомобиль полностью оригинален. В нем все осталось таким же, каким было в 1972 году.

Первый владелец 54 года назад отдал за машину $2521. Сегодня, с поправкой на инфляцию, это где-то в около $18 800.

На современном американском рынке нет ни одного пикапа с такой низкой ценой — даже Slate Truck стоит примерно на $6000 дороже.

Напомним, автолюбитель вернул к жизни старый внедорожник Toyota Land Cruiser.

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