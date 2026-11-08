Термін дії водійських прав закінчився: у якому випадку поліція не штрафуватиме порушника

Українці під час воєнного стану можуть керувати автомобілем, навіть маючи прострочене посвідчення водія. Утім, це правило поширюється лише на автовласників, що мають права, які були видані вперше.

Під час воєнного стану українцям дозволяється користуватись виданим вперше на 2 роки посвідченням водія, термін дії якого вже закінчився. Про це нагадують у Головному сервісному центрі МВС.

Такі можливості закріплені у постанові Кабінету міністрів №184, у якій йдеться, що громадянин, який має видане вперше вже протерміноване посвідчення водія, допускається до керування транспортними засобами відповідної категорії навіть впродовж року з дня скасування воєнного стану. Утім водночас таке посвідчення підлягає обміну, оскільки вважається нечинним, тому у МВС радять актуалізувати документи, аби уникнути можливих непорозумінь.

Видео дня

Порядок обмінну простроченого посвідчення водія

Обміняти посвідчення водія можна онлайн у Кабінеті водія або застосунку "Дія" за умови, що водійський документ відображається.

Також отримати дозвіл на керування транспортним засобом можна у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця проживання.

Перед зверненням до сервісного центру МВС необхідно зареєструватись на отримання послуги на сайті через Е-запис або мобільний застосунок "Е-запис". Також зареєструватися можна через термінал самообслуговування, розташований безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС.

Які документи потрібні для заміни старих прав:

посвідчення водія;

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картку з витягом про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Фото: МВС України

Посвідчення водія видається терміном на 5 або 15 років. Орієнтовна вартість послуги складає 650 грн, не враховуючи банківську комісію.

Якщо під час користування посвідченням водія, виданим на 2 роки було вчинено 3 та більше порушень правил дорожнього руху, обмін документа буде здійснено після складання теоретичного та практичного іспитів, попередили у сервісному центрі МВС.

Зазначимо, згідно з ст. 126 КУпАП, керування транспортним засобом без посвідчення водія передбачає штраф у розмірі 425 грн.

Нагадаємо, Уряд спростив отримання водійських категорій BE, C1E та CE для українців.

Також Фокус писав, що втрата документа та заміна посвідчення через зміну прізвища вимагають абсолютно різних адміністративних процедур у сервісних центрах МВС.