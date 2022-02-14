5 лютневих романів про аномалії: акули-рятівники, матері-собаки та літаки, які розмножуються

У лютневому книжковому огляді Фокусу — п'ять романів, у яких відбуваються події дивні, незвичайні, а то й зовсім такі, що здаються неможливими ніде й ніколи.

У романі французького письменника Ерве Ле Телльє літак рейсу Air France 006 приземляється двічі, спочатку у березні, а потім у червні, після чого у світі з’являється 243 пари абсолютних двійників. Британець Салман Рушді написав чергову фантасмагорію — він узяв у герої сучасного Дон Кіхота, який з’їхав із глузду не через лицарські романи, а завдяки телешоу та серіалам. Героїня американки Рейчел Йодер опанувала незвичний спосіб подолання післяпологової депресії — ночами вона перетворюється на собаку. Каваї Стронг Вошбурн із Гаваїв написав сімейну сагу, головний герой якої має паранормальні здібності. Електронної іграшки, вигаданої аргентинкою Самантою Швеблін, поки що не існує, але за кілька років її цілком можуть винайти.

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Ерве Ле Телльє "Аномалія"

Corpus, 2021

[ + – ] Ерве Ле Телльє "Аномалія"

Хто: французький прозаїк, поет, драматург, лінгвіст, ­журналіст, літературний містифікатор, автор понад ­тридцяти книг.

Що: найуспішніший роман 64-річного письменника, Гонкурівська премія 2020 року.

Про що: 10 березня 2021 року з Парижа до Нью-Йорка прибуває аеробус із 243 пасажирами та членами екіпажу на борту. 24 червня того ж року в Нью-Йорку він приземляється знову. У березневий вечір трапилася незрозуміла аномалія: пройшовши через потужний грозовий фронт і потрапивши у жахливу трусанину, літак вилетів із неї не в одному, а у двох екземплярах, тільки другий зробив це за 106 днів після першого. Уряди різних країн, насамперед США та Франції, змушені розв’язувати карколомну проблему: що робити з 243 парами однакових людей.

Мені не дуже подобається слово "доля". Це всього лише ціль, намальована постфактум там, куди влучила стріла Ерве Ле Телльє "Аномалія"

Як: Ле Телльє бере в герої представників різноманітних соціальних верств, професій і психологічних типів. Серед них письменник-невдаха, який збирається накласти на себе руки, і зірка хіп-хопу, котрий приховує свою гомосексуальність, льотчик, якому поставили смертельний діагноз, і колишній військовий з педофілічними нахилами. Найцікавіша сюжетна лінія пов’язана з міжнародним кілером: червневий вбивця, розібравшись у ситуації раніше за всіх інших пасажирів фатального рейсу, вирішує, що для таких двох, як він, світ занадто тісний, і збирається знищити березневого, тобто в якомусь сенсі самого себе. Існує чимало текстів про двійників, що з’явилися через технологічний збій, проте французький письменник має свої козирі. Це ефектна фабула, динамічність дії, панорамна композиція та низка сюрпризів, що перетворюють читання "Аномалії" на заняття, від якого важко відірватися.

Каваї Стронг Вошбурн "Акули в дні рятувальників"

"Фантом пресс", 2021

[ + – ] Каваї Стронг Вошбурн "Акули в дні рятувальників"

Хто: Ще один американський дебютант — цього разу з островів у Тихому океані, які туристам здаються раєм.

Що: у центрі книги — історія родини Флорес. Усі троє її дітей, досягнувши зрілості, у пошуках кращого життя вирушають на континент, проте для кожного з них недовгий зліт обертається болісним падінням. Барак Обама назвав "Акул" своїм улюбленим романом 2020 року.

"За всієї своєї любові до суто реалістичної літератури Юрій Володарський високо цінує здатність письменників вигадувати те, чого не існує. Ідеї Ерве Ле Телльє, Рейчел Йодер та Саманти Швеблін настільки незвичайні, що їхні романи, якщо їх прочитаєш, неможливо забути"

Про що: тон роману задає дивовижний випадок, описаний у першому розділі. Під час морського круїзу семирічний Ноа падає за борт, але його цілим і неушкодженим приносить до човна у своїй пащі акула. Батьки впевнені, що надприродні здібності до цілительства, які проявляються у Ноа в підлітковому віці, виникли завдяки цьому диву. Уся інша містика в романі Вошбурна пов’язана з примарами давніх воїнів, веліннями гавайських богів і покликом рідної землі. Решта тексту цілком реалістична.

Як: "Акули" — роман про те, що для гавайців їхні острови не рай, а місце сили. Щоб чогось досягти, звідси треба поїхати. Щоб залишитися собою, треба сюди повернутися.

Рейчел Йодер "Нічна сучка"

Inspiria, 2021

[ + – ] Рейчел Йодер "Нічна сучка"

Хто: молода письменниця з американського Середнього Заходу.

Що: дебютний роман Йодер, у якому відбився її власний досвід материнства.

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Про що: героїня роману проводить весь свій час із маленьким сином, дуже втомлюється як фізично, так і морально. Не знаходить ні часу, ні сили повернутися до художньої творчості, відчуває, що так далі жити не можна, а як можна, їй геть незрозуміло. Вихід підказує сама природа: одного разу героїня з подивом помічає, що в неї на потилиці росте густа шерсть. Незабаром подив змінюється захопленням: перетворюючись ночами на собаку, вона знову відчуває радість життя, смак свободи та невідрефлексовану звірячу насолоду.

Як: Йодер написала цікавий роман про труднощі материнства, про силу інстинктів, про те, як тваринна сутність людини повстає проти соціальних норм. "Нічну сучку" порівнюють з "Перетворенням", але, певно, це порівняння кульгає. Фантастична метаморфоза для героїні Йодер стає не згубною, а рятівною.

Саманта Швеблін "Кентуккі"

Corpus, 2021

[ + – ] Саманта Швеблін "Кентуккі"

Хто: аргентинська письменниця німецького походження, зараз мешкає у Берліні.

Що: другий роман Швеблін, вийшов в оригіналі в 2018-му. До однойменного американського штату жодного стосунку не має.

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Про що: кентуккі — це вигадана письменницею електронна іграшка, невелике плюшеве звірятко, забезпечене сенсорними датчиками, камерою, мікрофоном і коліщатками, вміє розплющувати й заплющувати очі. Власник іграшки називається "господарем", той, хто нею керує, називається "життям". "Господар" і "життя" між собою не знайомі й можуть жити на різних кінцях світу.

Як: через контакти між "господарями" і "життями" виникає величезна кількість колізій. Швеблін розбирається, що може статися, якщо кентуккі зв’яже бабусю та підлітка, ексгібіціоністку та шантажиста, дівчину із заплутаним особистим життям і самотнього чоловіка-ревнивця, злочинця та борця за справедливість. Цікаво, чи з’явиться насправді гаджет, який вигадала Швеблін. За нинішнього рівня розвитку технологій таке цілком можливо.

Салман Рушді "Кішот"

Corpus, 2021

[ + – ] Салман Рушді "Кішот"

Хто: британський прозаїк індійського походження, зараз мешкає у США. Один із найавторитетніших ­письменників світу.

Що: роман 2019 року, вільна варіація на тему Дон Кіхота.

Міцне здоров'я у нас є доти, поки лікар не повідомить, що у нас його немає Салман Рушді "Кішот"

Про що: "Кішот" схожий на матрьошку. Рушді створив героя — посереднього письменника Дюшана, який вигадав літнього комівояжера Кішота, котрий вигадав собі сина Санчо. Вигадка набула плоті — Рушді вірний своєму улюбленому магічному реалізму. Долі персонажів перегукуються, у них також відбивається доля самого Рушді. Кішот і Санчо вирушають в автомобільний вояж Америкою. Їм, як і героям Сервантеса, належить подолати безліч небезпечних випробувань. Кішот упевнений, що у фіналі подорожі на нього чекає зустріч із коханою, телезіркою Салмою Р. (у її імені, як неважко здогадатися, зашифроване ім’я самого автора), після чого має настати кінець світу.

Як: "Кішот" — один із найпохмуріших романів Рушді. Він про те, що людство деградує, що світ поступово руйнується, і жодна краса врятувати його не здатна.