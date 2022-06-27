Арестович не любить ліваків. Але під час війни саме російські ліваки підтримали Україну

Радник голови ОП президент Арестович заявив, що не любить ліваків за те, що вони не поважають ієрархію і часто без вагомих причин критикують професіоналів. Однак у Росії саме ліваки від культури підтримали бік України після вторгнення РФ в Україну — це Моргенштерн, гурт "Ногу Свело", Little Big. Як російські ліваки від культури борються проти ультраправого порядку денного своєї держави?

Нещодавно радник глави ОП президента Олексій Арестович зізнався, що не любить українських ліваків: "Я не лівак і терпіти не можуть лівацької ідеології". Про це він заявив в інтерв'ю YouTube-каналу "Ісландія".

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Претензії Арестовича:

Ліві активісти "протиставляють хайп ієрархії та професіоналізму". Активістський рух ставить під сумнів професіоналізм досвідчених діячів і критикує їх. "Усі ці люди вміють праведно гніватися без сумнівів".

Тобто, Олексію Арестовичу не подобається в ліваках те, що вони не визнають усіляких ієрархій, огульно критикують професіоналів і "праведно гніваються".

Зазначимо спочатку, що ліваки, лівий рух — це, звісно, широкий спектр: від соціалістів та анархістів — до панків. Зрозуміло, це не лише політики чи активісти, а й діячі культури.

Звісно, ліваки завжди — вогнище революційних настроїв, що підривають чи змінюють державні підвалини — все залежить від рівня радикалізму. Арестович правильно показує, що вони "проти ієрархії", вони — за рівність, братерство, волю і справедливість, як вони розуміють. І, можливо, Олексій має рацію, що у воєнний час від них більше шкоди, коли потрібна консолідація суспільства. А зусиллями лівих із будь-якого більш-менш значного питання піднімається дискусія, яка затягує його вирішення. Тому ліваки можуть дратувати.

Але що стосується російських ліваків, то саме вони підтримали Україну та виступили проти вторгнення РФ. Якщо ми беремо лівих діячів мистецтва, то це панк-рок гурт "Ногу Свело", репер Моргенштерн і панк-рейв команда Little Big.

СБУ колись додала Моргенштерна до списку людей, які "загрожують національній безпеці України", двічі скасувавши його тур українськими містами, хоча нічого політичного чи антиукраїнського у його творчості не було. Але, звісно, був присутній лівацький набір: секс, наркотики, свобода. СБУ вказала на пропаганду в треках Моргенштерна "психотропних речовин" — і так, він оспівав "косяк". Нагадаємо, Фокус свого часу докладно розібрав феномен Моргенштерна.

Однак із самого початку російського вторгнення скандальний репер одразу ж виступив з антивоєнною риторикою, написавши у своєму блозі, що має понад 8 млн підписників: "Товарищи солдаты, а в чем прикол идти умирать по приказу больших дядей? И вообще, на**й воевать, если можно тра****ся, пить вино и танцевать. Не понимаю… Воевать уже не модно".

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У березні 2022 Моргенштерн випустив кліп "12", де знову були рядки, які засуджують російських "професійних" політиків: "Большие дяди отправят на бойню — дядям всегда было пох*й". У кліпі наведено фрагмент реальної розмови його колеги — музиканта Владислава Палагіна — з мамою, яка ховається в одеському бомбосховищі.

"Сынулечка, у нас утром крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то бежать, а потом вернулись на место", — розповідає сину жінка. Потім на екрані текст від імені Моргенштерна: "Он украинец. Я русский. Мы делаем музыку вместе. Для всего мира. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы".

[ + – ] Моргенштерн, "12"

ФСБ у травні Моргенштерна оголосило "іноземним агентом". По суті, через те, що він дозволив собі виступити проти російської "ієрархії".

З панк-групою "Ногу Свело" історія ще цікавіша: команді понад тридцять років. Вони довго по-панківськи веселилися, пишучи пісні, на кшталт "Лысая девочка", "Поликлиника" и "Дурдом". Суперхіт 1993 року "Хару Мамбуру", написаний вигаданою мовою, зробив учасників "Ногу Свело" надзвичайно популярними. Але останні роки про них нічого не було чути: хитко-валко команда Максима Покровського щось випускала, але таких суперхітів більше не виходило.

Як раптом із квітня 2022 року в них пішов жорсткий антивоєнний блок пісень: "Нам не нужна война!", "Буква Зю", "Поколение Z" ("Русские, мы все просрали"), "Украина! Моя вторая половина! С небес смертельная лавина сойдет по прихоти страстей. Украина! Пусть от Днепра и до Берлина летают ангелы незримо, храня в пути твоих детей". Ось точно ніхто не очікував такої потужної громадянської лірики від рок-панку Покровського. Звісно, у червні 2022 року з'явилися повідомлення про те, що артиста в РФ уже перевіряють за статтею про "дискредитацію використання ЗС РФ".

[ + – ] "Ногу Свело: "Украина, моя вторая половина!"

Російський панк-рейв гурт Little Big позначив свою позицію проти війни в Україні, розмістивши в Instagram 24 лютого допис No War ("Ні війні"), а потім опублікувавши фото у футболках із таким самим підписом на жовто-блакитному тлі. Потім вони притихли, але 24 червня підірвали мережу антивоєнним кліпом Generation Cancellation ("Покоління скасування"), який за три дні набрав на YouTube 3,8 млн переглядів.

Тут і прокачування російською пропагандою лайном голів обивателів, і тотальне стеження за допомогою камер, тут "большие дяди" грають у шахи, де фігури — солдати, що гинуть.

[ + – ] Кліп Little Big "Generation Cancellation"

"Ми обожнюємо свою країну, але ми повністю не згодні з війною в Україні, ба більше ми віримо, що будь-яка війна неприйнятна. Ми засуджуємо дії російського уряду, а також нам настільки огидна машина російської військової пропаганди, що ми вирішили покинути все та виїхати з країни", — заявив фронтмен і лідер Little Big Ілля Прусікін.

Група перемістилася у Лос-Анджелес — тож ФСБ може вже звично їх записувати в "іноземні агенти".

"Війна не закінчена. Зупиніть війну в Україні. Зупиніть війни у всьому світі. Ніхто не заслуговує на війну", — йдеться у підписі до кліпу.

Це все до чого? Бурчання Арестовича з приводу ліваків — зрозуміле, можливо, вони заважають в Україні потрібній громадській консолідації, але що стосується ворожої для нас Росії, то там — у тотальній ультраправій атмосфері — саме голоси лівих стали голосами істини, які проріджують гори пропагандистської брехні. І в цьому випадку вони тричі корисні.