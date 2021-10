Феномен Моргенштерна. Вже двічі заборонений в Україні, але білети на нього продаються

Скандальному реперу Моргенштерну повторно заборонений в'їзд в Україну, але квитки на його нові концерти продаються. Фокус вирішив з'ясувати, в чому ж феномен цього епатажного артиста, чим він привабливий для підлітків і в чому конкретно його звинувачують.

Влітку 2021 року в Україну після великої перерви хлинули зірки російського репу. Із заявлених концерти відбулися у Noize MС, Скриптоніта, Pharaoh, Елджея і навіть виступав у Криму Баста. Однак виступи 23-річного Алішера (Валєєва) Моргенштерна, масштабно заявлені на початок червня в Палацах спорту Києва, Запоріжжя та Харкова, були заборонені.

28 грудня минулого року СБУ заявляла, що "для відмови російському реперу в турне українськими містами підстав немає". Однак після звернення в СБУ депутата Київради Олександра Погребинського (ЄС) силовики в квітні 2021 рекомендували Міністерству культури України внести артиста до чорного списку, як особу, яка загрожує національній безпеці країни. Але СБУ ніякі політичні мотиви не пов'язала з цією забороною, а оприлюднила заяву щодо репера: "Під час своїх виступів пропагує культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, створює передумови для конфліктних ситуацій щодо організаторів та учасників концерту з його участю".

Проте, в інтернеті красується нова дата столичного концерту Моргенштерна — 16 листопада і квитки у продажу. СБУ при цьому заявила, що заборона не знята.

[ + – ] У десятці торішніх найпопулярніших музичних кліпів Google України Моргенштерн посів шосте і восьме місця Фото: kp.ru

Формула Моргенштерна

Переслухавши стоси композицій артиста, пропаганди насильства я у нього не помітив, а ось наркотики в його треках згадуються не раз. Так, у композиції Smoke звучить: "Я выкурил косяк и придумал этот трек. Я выкурил косяк и сразу понял русский рэп". Але справа в тому, що це спільний трек Алішера і Pharaoh, проте в Україну не пускають тільки першого.

У десятці торішніх найпопулярніших музичних кліпів Google України Моргенштерн посів шосте і восьме місце з композиціями Cadillac (у дуеті з Елджеєм) та El Problema (з Тіматі), тобто музикант дуже популярний серед українських підлітків. Чому його люблять зумери?

Одразу обмовимося для дорослої публіки вигляд Моргенштерна не дуже приємний: зухвала зовнішність, весь в тату, на лобі цифра звіра — 666. Аргумент Алішера був таким: "Тепер мене ніколи не візьмуть в офіс". Мабуть, для балансу на його шиї наколоте слово "добро". Дратує зрілу аудиторію і його манера виконувати в стилі мамбл-реп (від англ. Mumble — "бурмотати") — це реп-бурмотіння, коли слів не розібрати. Термін ввів американський репер Віз Халіфа в 2010 році, чий кліп на пісню See You Again (ft. Чарлі Пут) набрав у "Ютубі" фантастичні 5,2 млрд переглядів. (У Моргенштерна результати скромніші — приблизно 100 млн переглядів).

[ + – ] MORGENSHTERN & Елджі — Cadillac

Читаємо у Вікіпедії: "Типовими темами текстів мамбл-репу є наркотики, ювелірні прикраси, дизайнерський одяг і статеві акти. Крім того, мамбл-репери часто використовують едліби (від англ. Ad-lib — "імпровізовані") — це вигуки на кшталт "ей", "е", "у". Всього цього вистачає в творчості Алішера, яка в цьому сенсі зовсім неоригінальна: "Эй ты, посмотри, я — пацан, на мне часы, три — на шее, семь…" (Cadillac). Звичайні підліткові хвастощі!

Але в чому його головна фішка, чим він бере 15-20-річних?

Перш за все — це образ. Моргенштерн — це свого роду російська Мадонна репу. Як і американська співачка, він продукує мільйон подій для медіа та міфологізує власну біографію.

Народився в Уфі. Коли йому було 11 років, від спровокованого алкоголізмом цирозу печінки помер батько. Алішер мив вікна авто, розклеював листівки. Мама займалася квітковим бізнесом. У 12 записав на подарований мамою телефон свій перший реп "Выше облаков", де є програмні для нього рядки: "Я, как и все, начинал с низов, а теперь летаю выше облаков".

У гімназії хлопець заснував панк-рок-групу "ММД" ("Моя мама девственница") із цинічно-провокаційними текстами під стать назві. Після концертів дівчатам обіцяв оргії. Мами школярок його елітної гімназії не пускали дочок на ці музичні заходи, побоюючись, що вони завершаться, як обіцяно. Але панк-рок прибутку не приносив. Тоді Моргенштерн орендував студію для запису реперів, щоб заробити, а в 2017 сам повернувся в цей жанр, досягши великого успіху серед молодіжної аудиторії.

Паралельно музикант вів відеоблог у тому ж скандальному дусі. На одному з відео він запропонував дівчині зайнятися сексом у туалеті педагогічного університету, куди вступив. Його викликали на педраду, де ректор заявив, що "Алішер — виродок, а його творчість несе секс і мат". Студент записав обговорення своєї персони на диктофон, після чого зробив відео про своє виключення, яке набрало у Youtube 12 млн переглядів — і тим самим Алішер ще й заробив.

[ + – ] Формула, яку сповідує Моргенштерн: переможець — гроші — свобода

"Те камни, что в меня кидают, я сразу превращаю в бриллианты", — проспівав він свій девіз в одному з треків. Раніше якщо студента вигнали з універу, то це ставало для учня трагедією, а тут — комедія. І будь-яку, навіть не дуже приємну для себе ситуацію, Алішер перетворює на реаліті-шоу, яке приносить йому перемогу і дохід. А потім показує в реп-кліпах, як купує на прибуток нові тачки і відпочиває в розкоші. Звідси і формула, яку він сповідує: переможець — гроші — свобода. Саме це приваблює в ньому підлітків. Зрозуміло, ними до уваги не береться його дещо сумнівне моральне обличчя.

Моргенштерн, суди і війна фейків

Після заборони його концертів в Україні, Алішер виклав у блог знімок себе і своєї дівчини на тлі полів соняшників, який підписав: "Ми — в Україні". "Хіба мало, де ростуть соняшники", — коментували тут. А в липні 2021-го в блозі з'явилися фото та відео, на яких Моргенштерн і Тіматі прогулюються Хрещатиком. Наші силовики підняли шум, але потім з'ясувалося, що це двійники співаків. Ось неслабо реперу вести цю війну фейків.

[ + – ] "Хіба мало, де ростуть соняшники" Фото: скриншот

Однак негладко в Моргенштерна і з російськими правоохоронцями. В РФ проти нього порушували справу за пропаганду наркотиків. Наприкінці червня сталася цікава акція. Алішер записав ролик, де закликав свою десятимільйонну аудиторію скинутися по 16 руб. на життя трирічного хлопчика Іллі з діагнозом спінальна м'язова атрофія — зробити йому рятівний укол за 160 млн руб. У вересневому інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону репер зі сльозами в голосі говорив про цю дитину, а коли сума була зібрана, повідомив на своєму каналі в Youtube: "Я зробив перший переказ 3 млн руб., але мені було соромно. Я зробив це не тому, що хотів, не від чистого серця, не від душі, а щоб убезпечитися". Він пояснив, що дитина ця — син майора поліції, і йому нібито натякнули, що закриють справу проти репера, якщо він збере необхідну суму. Справа, до речі, була закрита.

Моргенштерн і "соромно" — це антоніми, адже в цій історії багато сумнівного: то репер мало не ридає в інтерв'ю, розповідаючи, як він хоче допомогти хворій дитині, то повідомляє, що допомагав під примусом силових органів. Однак, зверніть увагу, що він розговорився для того, щоб останнє слово залишилося все ж таки за ним, а не за силовиками.

Що ж стосується заборони СБУ, то Моргенштерн подав на це відомство позов до Окружного адміністративного суду Києва, вимагаючи, щоб його видалили з переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Остаточне рішення поки що не ухвалене.