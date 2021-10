Формула Моргенштерна. В чем секрет популярности эпатажного рэпера

Скандальному рэперу повторно запрещен въезд в Украину, но билеты на новые концерты Моргенштерна продаются. Фокус решил выяснить, в чем же феномен этого эпатажного артиста, чем он привлекателен для подростков и в чем конкретно его обвиняют.

Летом 2021 года в Украину после большого перерыва хлынули звезды российского рэпа. Из заявленных концерты состоялись у Noize MС, Скриптонита, Pharaoh, Элджея и даже у выступавшего в Крыму Басты. Однако выступления 23-летнего Алишера (Валеева) Моргенштерна, масштабно заявленные на начало июня во Дворцах спорта Киева, Запорожья и Харькова, были запрещены.

28 декабря прошлого года СБУ заявляла, что "для отказа российскому рэперу в турне по украинским городам оснований нет". Однако после обращения в СБУ депутата Киевсовета Александра Погребинского (ЕС) силовики в апреле 2021 рекомендовали Министерству культуры Украины внести Моргенштерна в черный список как лицо, угрожающее национальной безопасности страны. Но СБУ никакие политические мотивы не связала с этим запретом, а обнародовала следующее заявление относительно рэпера: "Во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием".

Тем не менее, в интернете красуется новая дата столичного концерта Моргенштерна — 16 ноября и билеты в продаже. СБУ при этом заявила, что запрет не снят.

[ + – ] В десятке прошлогодних самых популярных музыкальных клипов Google Украины Моргенштерн занял шестое и восьмое места Фото: kp.ru

Формула Моргенштерна

Переслушав множество композиций артиста, пропаганды насилия я у него не обнаружил, а вот наркотики в его треках упоминаются не раз. Так, в композиции Smoke звучит следующее: "Я выкурил косяк и придумал этот трек. Я выкурил косяк — и сразу понял русский рэп". Но дело в том, что это совместный трек Алишера и Pharaoh, однако в Украину не пускают только первого.

В десятке прошлогодних самых популярных музыкальных клипов Google Украины Моргенштерн занял шестое и восьмое места с композициями Cadillac (в дуэте с Элджеем) и El Problema (с Тимати), то есть музыкант очень популярен у украинских подростков. Почему музыку Моргенштерна любят зумеры?

Сразу оговоримся, для взрослой публики облик Моргенштерна не слишком приятен: вызывающая внешность, весь в тату, на лбу число зверя — 666. Аргумент Алишера был таким: "Теперь меня никогда не возьмут в офис". По-видимому, для баланса на его шее наколото слово "добро". Раздражает зрелую аудиторию и его манера исполнять в стиле мамбл-рэп (от англ. mumble — "бормочущий") — это рэп-бормотание, когда слов не разобрать. Термин ввел американский рэпер Уиз Халифа в 2010 году, чей клип на песню See You Again (ft. Чарли Пут) набрал в "Ютубе" фантастические 5,2 млрд просмотров. (У Моргенштерна результаты скромнее — в районе 100 млн просмотров).

[ + – ] MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac

Читаем в Википедии: "Типичными темами текстов мамбл-рэпа являются наркотики, ювелирные украшения, дизайнерская одежда и половые акты. Кроме того, мамбл-рэперы часто используют эдлибы (от англ. ad-lib — "импровизированные") — это выкрики вроде "эй", "е", "у". Всего этого хватает в творчестве Алишера, которое в этом смысле совсем не оригинально: "Эй ты, посмотри, я — пацан, на мне часы, три — на шее, семь…" (Cadillac). Обычное подростковое хвастовство!

Но в чем его главная фишка, чем он берет 15-20-летних?

Прежде всего — это образ. Моргенштерн — это своего рода российская Мадонна рэпа. Как и американская певица, он продуцирует миллион событий для медиа и мифологизирует собственную биографию.

Биография Моргенштерна довольно нетипична

Алишер Валеев родился в Уфе. Когда ему было 11 лет от спровоцированного алкоголизмом цирроза печени умер отец. Алишер мыл окна авто, расклеивал листовки. Мама занималась цветочным бизнесом. В 12 записал на подаренный мамой телефон свой первый рэп "Выше облаков", где есть программные для него строчки: "Я, как и все, начинал с низов, а теперь летаю выше облаков".

В гимназии парень основал панк-рок-группу "ММД" ("Моя мама девственница") с цинично-провокационными текстами под стать названию. После концертов девчонкам обещал оргии. Мамы школьниц его элитной гимназии не пускали дочерей на эти музыкальные мероприятия, опасаясь, что они завершатся, как обещано. Но панк-рок прибыли не приносил. Тогда Моргенштерн арендовал студию для записи рэперов, чтобы заработать, а в 2017 сам вернулся в этот жанр, добившись крупного успеха у молодежной аудитории.

Для взрослой публики облик Моргенштерна не слишком приятен: вызывающая внешность, весь в тату, на лбу цифра зверя — 666

Параллельно музыкант вел видеоблог в том же скандальном духе. На одном из видео он предложил девушке заняться сексом в туалете педагогического университета, куда поступил. Его вызвали на педсовет, где ректор заявил, что "Алишер — урод, а его творчество несет секс и мат". Студент записал обсуждение своей персоны на диктофон, после чего сделал видео о своем исключении, которое набрало в Youtube 12 млн просмотров — так что Алишер еще и заработал.

[ + – ] Формула, которую исповедует Моргенштерн: победитель — деньги — свобода

"Те камни, что в меня кидают, я сразу превращаю в бриллианты", — пропел он свой девиз в одном из треков. Раньше если студента выгоняли из универа, это становилось для учащегося трагедией, а здесь — комедия. И любую, даже не слишком приятную для себя ситуацию Алишер превращает в реалити-шоу, приносящее ему победу и доход. А затем показывает в рэп-клипах, как покупает на прибыль новые тачки и отдыхает в роскоши. Отсюда и формула, которую он исповедует: победитель — деньги — свобода. Именно это привлекает в нем подростков. Разумеется, ими не принимается во внимание его несколько сомнительный моральный облик.

Моргенштерн и Украина: суды и война фейков

После запрета концертов в Украине Алишер выложил в блог снимок себя и своей девушки на фоне полей подсолнечников, который подписал: "Мы — в Украине". "Мало ли, где растут подсолнечники", — комментировали тут. А в июле 2021-го в блоге появились фото и видео, на которых Моргенштерн и Тимати прогуливаются по Крещатику. Наши силовики подняли шум, но потом выяснилось, что это двойники певцов. Вот неслабо рэперу вести эту войну фейков.

[ + – ] "Мало ли, где растут подсолнечники" Фото: скриншот

Однако негладко у Моргенштерна и с российскими правоохранителями. В РФ против него возбуждали дело за пропаганду наркотиков. В конце июня произошла любопытная акция. Алишер записал ролик, где призвал свою десятимиллионную аудиторию скинуться по 16 руб. на жизнь трехлетнего мальчика Ильи с диагнозом спинальная мышечная атрофия — сделать ему спасительный укол за 160 млн руб. В сентябрьском интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рэпер со слезами в голосе говорил об этом ребенке, а когда сумма была собрана, сообщил на своем канале в Youtube: "Я сделал первый перевод в 3 млн руб., но мне было стыдно. Я сделал это не потому, что хотел, не от чистого сердца, не от души, а чтобы обезопаситься". Он объяснил, что ребенок этот — сын майора полиции, и ему якобы намекнули, что закроют дело против рэпера, если он соберет требуемую сумму. Дело, кстати, было закрыто.

Моргенштерн и "стыдно" – это антонимы, ведь в этой истории многое сомнительно: то рэпер чуть ли не рыдает в интервью, рассказывая, как он хочет помочь больному ребенку, то сообщает, что помогал под принуждением силовых органов. Однако обратите внимание, что он разоткровенничался для того, чтобы последнее слово осталось все-таки за ним, а не за силовиками.

Состоится ли концерт Моргенштерна в Киеве?

Что же касается запрета СБУ, то Моргенштерн подал на это ведомство иск в Окружной административный суд Киева, требуя, чтобы его удалили из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Решение пока не принято.