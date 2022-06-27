Арестович не любит леваков. Но во время войны именно российские леваки поддержали Украину

Советник главы ОП президент Арестович заявил, что не любит леваков за то, что они не уважают иерархию и часто без весомых причины критикуют профессионалов. Однако в России именно леваки от культуры поддержали сторону Украины после вторжения РФ в Украину – это Моргенштерн, группы "Ногу Свело", Little Big. Как российские леваки от культуры борются против ультраправой повестки своего государства?

Недавно советник главы ОП президента Алексей Арестович признался, что не любит украинских леваков: "Я не левак и терпеть не могут левацкую идеологию". Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Исландия".

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Претензии Арестовича:

Левые активисты "противопоставляют хайп иерархии и профессионализму". Активистское движение ставит под сомнение профессионализм опытных деятелей и критикует их. "Все эти люди умеют праведно гневаться без сомнений".

То есть, Алексею Арестовичу не нравится в леваках то, что они не признают всяческих иерархий, огульно критикуют профессионалов и "праведно гневаются".

Отметим для начала, что леваки, левое движение – это, конечно, широкий спектр: от социалистов и анархистов – до панков. Разумеется, это не только политики или активисты, но и деятели культуры.

Конечно, леваки всегда – очаг революционных настроений, подрывающих или меняющих государственные устои – все зависит от степени радикализма. Арестович верно указывает, что они "против иерархии", они – за равенство, братство, свободу и справедливость, как они ее понимают. И, возможно, Алексей прав, что в военное время от них больше вреда, когда нужна консолидация общества. А усилиями левых по любому мало-мальски значительному вопросу поднимается дискуссия, которая затягивает его решение. Поэтому леваки могут раздражать.

Но вот что касается российских леваков, то именно они поддержали Украину и выступили против вторжения РФ. Если мы берем левых деятелей искусства, то это панк-рок группа "Ногу Свело", рэпер Моргенштерн и панк-рейв команда Little Big.

СБУ когда-то включила Моргенштерна в список людей, "угрожающих национальной безопасности Украины", дважды отменив его тур по украинским городам, хотя ничего политического или антиукраинского в его творчестве не было. Но, конечно, присутствовал левацкий набор: секс, наркотики, свобода. СБУ указала на пропаганду в треках Моргенштерна "психотропных веществ" – и да, он воспел "косяк". Напомним, Фокус в свое время подробно разобрал феномен Моргенштерна.

Однако с самого начала российского вторжения скандальный рэпер сразу же выступил с антивоенной риторикой, написав в своем блоге, имеющего более 8 млн. подписчиков: "Товарищи солдаты, а в чем прикол идти умирать по приказу больших дядей? И вообще, на**й воевать, если можно тра****ся, пить вино и танцевать. Не понимаю… Воевать уже не модно".

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В марте 2022 Моргенштерн выпустил клип "12", где снова были строчки, осуждающие российских "профессиональных" политиков: "Большие дяди отправят на бойню — дядям всегда было пох*й". В клипе приведен фрагмент реального разговора его коллеги – музыканта Владислава Палагина – с мамой, скрывающейся в одесском бомбоубежище.

"Сынулечка, у нас утром крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то бежать, а потом вернулись на место", — рассказывает сыну женщина. Затем на экране текст от лица Моргенштерна: "Он украинец. Я русский. Мы делаем музыку вместе. Для всего мира. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы".

[ + – ] Моргенштерн, "12"

ФСБ в мае Моргенштерна объявило "иностранным агентом". По сути, за то, что он позволил себе выступить против российской "иерархии".

С панк-группой "Ногу Свело" история еще любопытнее: команде более тридцати лет. Они долго по-панковски веселились, сочиняя песни, вроде "Лысая девочка", "Поликлиника" и "Дурдом". Суперхит 1993 "Хару Мамбуру", написанный на выдуманном языке, сделал участников "Ногу Свело" необычайно популярными. Но последние годы о них ничего не было слышно: шатко-валко команда Максима Покровского что-то выпускала, но таких суперхитов больше не получалось.

Как вдруг с апреля 2022 у них пошел жесткий антивоенный блок песен: "Нам не нужна война!", "Буква Зю", "Поколение Z" ("Русские, мы все просрали"), "Назад, Россия!" и, наконец, "Украина" с такими пронзительными строчками: "Украина! Моя вторая половина! С небес смертельная лавина сойдет по прихоти страстей. Украина! Пусть от Днепра и до Берлина летают ангелы незримо, храня в пути твоих детей". Вот уж точно никто не ожидал такой мощной гражданской лирики от рок-панка Покровского. Конечно, в июне 2022 года появились сообщения о том, что артиста в РФ уже проверяют по статье о "дискредитации использования ВС РФ".

[ + – ] "Ногу Свело: "Украина, моя вторая половина!"

Российская панк-рейв группа Little Big обозначили свою позицию против войны в Украине, разместив в Instagram 24 февраля пост No War ("Нет войне"), а затем опубликовав фото в футболках с такой же подписью на желто-голубом фоне. Потом они притихли, но 24 июня взорвали сеть антивоенным клипом Generation Cancellation ("Поколение отмены"), который за три дня набрал на YouTube 3, 8 млн. просмотров.

Здесь и прокачка российской пропагандой дерьмом голов обывателей, и тотальная слежка при помощи камер, здесь "большие дяди" играют в шахматы, где фигуры – гибнущие солдаты.

[ + – ] Клип Little Big "Generation Cancellation"

"Мы обожаем свою страну, но мы полностью не согласны с войной в Украине, более того мы верим, что любая война неприемлема. Мы осуждаем действия российского правительства, а также нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить все и уехать из страны", — заявил фронтмен и лидер Little Big Илья Прусикин.

Группа переместилась в Лос-Анджелес – так, что ФСБ может уже привычно их записывать в "иностранные агенты".

"Война не окончена. Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны", – говорится в подписи к клипу.

Это все к чему? Ворчание Арестовича по поводу леваков – понятно, возможно они мешают в Украине нужной общественной консолидации, но что касается вражеской для нас России, то там – в тотальной ультраправой атмосфере — именно голоса левых стали голосами истины, которые прореживают горы пропагандисткой лжи. И в этом случае – они трижды полезны.