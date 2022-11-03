Прем'єра фільму про війну "Клондайк". Російський світ несе смерть і своїм противникам, і прихильникам

3 листопада на екрани країни виходить відзначена у США та на Берлінале українська стрічка "Клондайк".

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На екрани України виходить фільм, який Україна відправляє цьогоріч на "Оскар". Він повністю відповідає двом із трьох умов тих слов'янських картин, які перемагали у США у категорії "Найкращий іноземний фільм".

Світова критика фільм "Клондайк" прийняла непогано: рейтинг на платформі IMDb складає 7,4, а на Rotten Tomatoes — 95%. Фільм отримав приз "За найкращу режисуру" на престижному конкурсі "Санденс" в Америці. А на 72-му Берлінале в межах програми "Панорама" стрічка була удостоєна призу глядацьких симпатій.

Фокус переглянув фільм до прем'єри: картина сильна, майстерно знята, але не без недоліків. Її основний посил, такий самий, як у "Кіборгів" (2017): з російським світом не можна домовитись ні на яких умовах.

Сюжет фільму "Клондайк" показує життя української родини на Донбасі — Ірки (Оксана Черкашина) й Толіка (Сергій Шадрін), які проживають у селі Грабове, випадково опинившись в епіцентрі авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року.

У будинку буває наїздами брат дружини — Юрік (Олег Щербина). У село заходять озброєні російські формування та місцеві "ополченці". Толік та Юрік намагаються наполягати, щоб вагітна Ірка евакуювалася, але жінка все тягне резину...

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Режисерка — Марина Ер Горбач. Українка, яка вийшла заміж за турецького режисера Мехмета Баґадира Ера та проживає у Стамбулі. Це четверта повнометражна картина, яку подружжя робить разом. Чоловік став продюсером.

Режисерка так говорила про свій фільм: "Для мене ця картина — "ракета" проти страху військової агресії з боку Росії насамперед для самої себе. "Клондайк" з'явився на перетині безсилля зупинити війну та глибокої поваги і подяки тим, хто відстоює Україну. І ще — це мрія про мир в Україні".

Фокус уже розбирав ті слов'янські картини, які отримали "Оскар" у категорії "Найкращий іноземний фільм". Усі вони відповідали трьом умовам:

В основі обов'язково лежить ідея, пов'язана із сильними соціальними потрясіннями. Фільм до "Оскара" отримував призи у Європі чи США, про нього писала іноземна преса. Динамічний сюжет, у якому під впливом обставин відбувається серйозна трансформація головних героїв.

У картині "Клондайк" хоч відбавляй соціальної напруги — першої умови дотримано. Щодо другої — то фільм викликав чималий резонанс у світі. На американському фестивалі "Санденс" у межах програми World Dramatic Competition Марина Ер Горбач була нагороджена призом "за найкращу режисуру". А в лютому "Клондайк" показали на 72-му Берлінале в програмі "Панорама", де стрічка отримала приз глядацьких симпатій.

Щодо третього пункту — є питання.

Війна та побут

У фільмі "Клондайк" віртуозно показано буденність війни — через призму обивательського життя: десь там на задньому фоні проїхала ракетна установка. Потім стався вибух — упав збитий лайнер. До місця падіння пасажирського літака вирушили пожежні машини й автомобілі швидкої допомоги…

У сім'ї, яка чекає на дитину, в будинку то світло зникне, то вода — мільйони українців переживають зараз ті самі побутові незручності. Однак Ірка і Толік намагаються не звертати на це уваги та не надто співчувають загиблим пасажирам малайзійського Боїнга. Їхня хата справді з краю: у селі, на окремому хуторі з трьома будинками.

[ + – ] Героїня фільму "Клондайк" та її чоловік постійно думають про пологи, що наближаються

Ірка, Толік і Юрік — це люди з категорії "село і в Африці село". У фільмі ми бачимо той самий соціальний зріз, що в картині "Припутні" (2017) — неспішне існування сільських мешканців-обивателів. Вони і тут показані без особливої симпатії — з дрібними чварами і розбираннями на суржику. Тільки одна серйозна тварюка на ім'я війна лізе через тин просто до хати — війна "російського світу". Найбільш зухвалою і звірячою його частиною показані чеченці.

А навколо будинку наших героїв — неймовірна краса сонячного степу, наповненого легким серпанком (приголомшлива робота оператора Святослава Булаковського).

Але ця війна, звичайно, заважає нормально жити — від "прильоту" зяє дірка у стіні будинку. Ракета порвала фотошпалери — з пальмами та морем. Затишний побут обривається біля дірки, як біля прірви, куди дедалі більше "затягує" і персонажів фільму. Хоча поруч із діркою стоять такі звичайні предмети побуту як електрочайник і мікрохвильова піч, що дають примарну надію, що "все стане на свої місця". Але вже війна, що стартувала у 2014 році, поселила ворожнечу і в їхньому будинку: триває перманентний конфлікт між Толіком та Юріком: перший — прихильник "російського світу" ("росіяни прийдуть, порядок наведуть"), а Юрік — його противник і мріє виїхати в Київ. Зашпаровуючи дірку, він бурчить під ніс: "Ми будуємо, вони руйнують".

Ірка намагається примиряти родичів й одного разу навіть розганяє їх струменем води, як поліцейські — протестувальників. Жінка постійно думає про пологи, що наближаються, але тривожна віолончельна музика грузинського композитора Звіаді Мгебришвілі створює похмуру атмосферу очікування чогось набагато страшнішого, ніж пологи.

Мінуси та плюси фільму "Клондайк"

Мінуси стрічки — відсутність динаміки та трансформації персонажів. Є питання і щодо сценарію: навіщо Толіку було зізнаватись, що він в курсі того, хто збив лайнер? Не бачив і не бачив.

Плюси — захоплива естетика стрічки, точна гра акторів і виразний ідеологічний посил.

Сергій Шадрін щойно відзначився у колоритній ролі бандита в "Максимі Осі", тут ще яскравіша робота — роль Толіка. На жаль, актор помер у 2021 році, й ось тепер, у 2022 виходять підряд знакові фільми за його участю.

Що стосується назви картини, то аналогія між "золотою лихоманкою" та "військовою лихоманкою", яка тоді охопила схід України, нам надається дещо надуманою (від військової — ніхто не розбагатів).

[ + – ] Нерви не витримали: істерика головної героїні

Ідейний посил фільму "Клондайк" однозначний і чіткий: російський світ несе смерть усім — і своїм прихильникам, і своїм противникам. З ним неможливо домовитись за визначенням. Має свої завдання, далекі від інтересів людей і їх поглядів. Він смертельно небезпечний — цей хаотично повзучий "посланник" мілітаризованої російської держави. У цьому сенсі картина Горбач абсолютно точна у своєму діагнозі, що й показали події 2022 року.

[ + – ] Трейлери фільму "Клондайк"

Українські фільми, які претендували на "Оскар"

1997 рік — "Приятель покійника" В'ячеслава Криштофовича;

2003 рік — "Мамай" Олеся Саніна;

2004 рік — "Водій для Віри" Павла Чухрая;

2006 рік — "Аврора" Оксани Байрак;

2008 рік — "Ілюзія страху" Олександра Кірієнка;

2012 рік — "Пройшовши Крізь Вогонь" Михайла Іллєнка;

2013 рік — "Параджанов" Олени Фетисової, Сержа Аведікяна;

2014 рік — "Поводир" Олеся Саніна;

2016 рік — "Українські шерифи" Романа Бондарчука;

2017 рік — "Рівень чорного" Валентина Васяновича;

2018 рік — "Донбас" Сергія Лозниці;

2019 рік — "Додому" Нарімана Алієва;

2020 рік — "Атлантида" Валентина Васяновича.

2021 рік — "Погані дороги" Наталки Ворожбит.

Лише фільм "Схід-Захід" (2000), спродюсований українцем Олександром Роднянським, був номінований на "Оскар".

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