День народження Кобзаря. Тарас Шевченко у кіно: від вестерну а ля Тарантіно до радянської класики

До дня народження Тараса Шевченка Фокус зібрав п'ятірку фільмів – чи про самого Кобзаря, чи за мотивами його творів.

Related video

9 березня – 209 років від дня народження Тараса Шевченка (1814 – 1861) – великого українського поета, художника, бунтаря. Він давно став для України людиною-іконою, ще за радянських часів йому поставили 1384 пам'ятки. І режисери не оминали фігуру поета, тому, що в ній органічно перетиналися яскраві факти біографії та його твори – як літературні, так і картини. Одних автопортретів у Тараса Григоровича понад шістдесят: живопис, графіка і навіть автошаржі – що говорить про самоіронію Великого Кобзаря. Звісно, така масштабна особистість не могла не залучити кінематографістів — як із сучасної України, так і кіномайстрів СРСР.

"Безславні кріпаки"

Україна, 2020, пригоди, бойовик, комедія, альтернативна історія

У ролях: Роман Луцький, Сергій Стрельников, Яків Ткаченко

Це постмодерністський, псевдоісторичний екшн на кшталт Тарантіно, де центральний персонаж – Тарас Шевченко. Спочатку сценарій режисера Романа Перфільєва називався "Тарас Шевченко: Перший самурай". Він посів перше місце серед повнометражних фільмів під час конкурсу патріотичного кіно, здобувши державне фінансування від Міністерства культури України.

Потім проєкт назвали "Безславними кріпаками" – з посиланням на "Безславні виродки" (2008) Квентіна Тарантіно – про групу американських диверсантів єврейського походження, які наводять жах своїм терором у нацистській Німеччині. Вони месники за Голокост.

Щодо питання свободи та рабства, то в українському фільмі є оммаж вестерну Тарантіно "Джанго звільнений" (2012). Джанго Фрімен — вчорашній раб, який віртуозно справляється з роллю "мисливця за головами". Ось і в українській стрічці Тарас Шевченко – не жертва кріпосного права. За сюжетом, 1844 року Кобзар зустрів японського самурая, який переховувався в Україні, і почав навчатися в нього бойовим мистецтвам. Мета – викрасти у поміщика свою кохану, християнку Марію.

У ролі Тараса Шевченка – Роман Луцький, який уже грав супермена-богатиря Альошу-Поповича у "Сторожовій заставі" (2017).

Усі відзначили гарний темп "Безславних кріпаків", вміло поставлені бійки. І альтернативний історичний контекст радував. Самураї, кріпаки, зв'язок України та Японії – незважаючи на величезну кількість припущень, Роману Перфільєву вдалося зберегти баланс між фантазією та здоровим глуздом через почуття гумору. Авантюра вдалася!

Трейлер фільму "Безславні кріпаки"

"Тарас. Повернення"

Україна, 2020, драма, історія

У ролях: Борис Орлов, Роман Луцький, Богдан Бенюк

Набагато історичніше точне кіно, але теж не без екшн-сцен.

1857 рік. Поет відбував ув'язнення у Новопетровській фортеці у Казахстані. І хоча до кінця його терміну залишалося лише кілька днів, агенти царської поліції роблять все для того, щоб Тарас Шевченко не залишив місця заслання.

"Я писав сценарій про звільнення політв'язня з російського полону. А фільм знімав про Людину, її душу: про прощення, про кохання, про пошук правди. Знімав про Тараса Григоровича — як про родича, друга. Фільм іде дві години, за які і сльози навертаються, і захоплює дух, і радієш, і переживаєш, як за рідну людину, яка намагається уникнути смерті", – колись розповів про задум режисер Олександр Денисенко.

Агенти царської охоронки переслідували Тараса Григоровича, інші – йому допомагали. І було очевидно, що правда з тими, хто з поетом.

Трейлери фильму "Тарас. Повернення"

"Толока"

Україна, 2020, філософська притча, історія

Актори: Іванна Іллєнко, Богдан Бенюк, Дмитро Рибалевський

Толока — термінове будівництво хати всім селом після чергової її руйнації (війна, руйнування). Цією метафорою режисер пояснює секрет українського виживання.

Основою для сценарію послужила балада Тараса Шевченка "Та Катерина має хату на помості…" У Катерину закохуються троє запорожців. Красуня ставить умову: вона стане дружиною того, хто звільнить її брата з кримського полону. Двоє загинули, третій доставив бранця. Вона заявляє рятівникові: "Це не брат мій, це мій милий, я тебе дурила...". Після цього козак відрубав їй голову, а потім побратався з тим, кого врятував.

У версії Іллєнка Катерина не гине, а 400 років чекає нареченого — від часів Запорізької Січі до наших днів. Війни та революції руйнують її хату, але за допомогою толоки будинок щоразу відновлюється. Обман Катериною своїх одноплемінників-козаків режисер таки вивів на другий план.

Фільм викликав неоднозначну реакцію, але всі відзначили головне – ідею, що українці завжди об'єднуються перед небезпекою і допомагають один одному. У цьому ми ще раз переконалися під час російсько-української війни.

Трейлери фильму "Толока"

"Тарас Шевченко"

УРСР, 1951, історична драма

У ролях: Сергій Бондарчук, Іван Переверзєв, Євген Самойлов

Фільм, де Тарас Шевченко показаний зіркою: де б не знаходився поет і художник – на світській вечірці чи в казармі, на засланні в Казахстані – він завжди в центрі уваги, вимовляє потужні блискучі промови, часто сповнені викривального пафосу.

Незважаючи на ідеологічні кліше, Тарас Шевченко 1951 року — досить потужний, недешевий байопік, що охоплює величезний період життя Кобзаря. Кіно зроблено не без плакатності, але досить яскраво.

1841 рік. Молодий студент Тарас Шевченко завершує навчання у Петербурзькій художній академії. Після знайомства у Києві з професором Костомаровим Шевченко стає членом таємного суспільно-політичного товариства – братства Кирила та Мефодія. Через деякий час поліція виходить на слід змовників. Доля кожного з заарештованих незавидна, але найбільше постраждав Шевченко — його віддають у солдати, із суворою забороною на будь-яку творчу діяльність. У долі опального поета діяльну участь беруть друзі, що залишилися на свободі, але тільки в нове царювання, через десятиліття, відбулося його звільнення.

Фільм "Тарас Шевченко"

"Назар Стодоля"

УРСР, 1955, мюзикл, мелодрама, комедія

У ролях: Доміан Козачковський, Таїсія Литвиненко, Микола Зимовець

"Назар Стодоля" — радянський художній фільм, знятий 1954 року на кіностудії імені О. Довженка. Сюжет побудований на традиційному любовному трикутнику: красуня Галя, відважний селянський хлопець Назар Стодоля та лиходій-батько Галі, сотник Хома Кичатий, який хоче видати дочку за старого, але багатого полковника Молоча.

Назар Стодоля, який заручився підтримкою свого вірного друга Гната, вдається перемогти сотника і під загрозою смерті змусити Хому відступитися від своїх намірів.

Це класичний український мюзикл, наповнений безліччю пісень. У фіналі батько лиходій кається майже щиро: "Я хоч і грішний, але все ж таки батько". Назар поєднується з Галею.

Фільм "Назар Стодоля"

Важливо