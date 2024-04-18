Квентін Тарантіно передумав знімати фільм, заявлений як останній

Переписування сценарію змінило початкову ідею фільму, і врешті-решт режисер просто заморозив проєкт. Чи продовжить він роботу над ним, поки невідомо.

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Культовий американський кінорежисер Квентін Тарантіно, який обіцяв у 60 років зняти свій останній, десятий за рахунком фільм під назвою "Кінокритик" із Бредом Піттом у головній ролі, раптово передумав і дав відбій, пише Deadline. За інформацією таблоїда, 61-річний режисер "передумав".

Спочатку він мав намір зняти картину і навіть написав до неї сценарій. Однак терміни зйомок посунулися після того, як Тарантіно переписав сценарій.

Дія історії мала відбуватися 1977 року в Лос-Анджелесі і розповідати як про героя, списаного з реального кінокритика.

"Фільм заснований на історії хлопця, який дійсно жив, але ніколи не був по-справжньому знаменитий і писав рецензії на фільми для порножурналів. Усе інше було надто огидно, щоб читати, але потім був один порнографічний журнал зі справді цікавою сторінкою фільму", — розповідала пресі людина, знайома з процесом розробки сценарію.

Були й інші повідомлення про те, що персонажі з попередніх фільмів Тарантіно зрештою з'являться в "Кінокритиці". Наприклад, Бред Пітт мав повернутися в ролі Кліффа Бута, його персонажа-каскадера з фільму "Одного разу в Голлівуді" 2019 року.

У "Кінокритиці" мав грати Бред Пітт Фото: Getty Images

Тарантіно також планував знімати лише один день у серпні, щоб проєкт міг отримати податковий кредит Каліфорнії в розмірі $20,5 мільйонів до того, як зйомки почнуться на початку 2025 року.

Від ідеї зробити заключну картину у своїй кар'єрі Квентін не відмовився і зараз перебуває в пошуку ідей, однак у будь-якому разі це буде вже не "Кінокритик".

Це не вперше, коли Тарантіно різко припиняє роботу над кінопроєктом. Ще на початку 2014 року з'ясувалося, що Тарантіно ледь не передумав знімати "Мерзенну вісімку" після того, як надіслав сценарій невеликій групі довірених акторів. Один із цих акторів поділився сценарієм зі своїм агентом, і згодом його поширили по всьому місту, що змусило Тарантіно зупинити проєкт.

Однак коли частини сценарію прочитали в прямому ефірі, і це викликало захоплені відгуки, режисер змінив гнів на милість і зняв картину. На екрани вона вийшла 2015-го.

Було ще кілька проєктів, про які Тарантіно сперечався, але які так і не реалізували, наприклад, широко розповсюджений за чутками проєкт братів Вега, де Майкл Медсен грав би Віка Вегу з "Скажених псів" 1992 року, а Джон Траволта — Вінсента Вегу з "Кримінального чтива" 1994 року.

У якийсь момент він також розробляв проєкт "Зоряний шлях" для Paramount, але він так і не довів його до кінця.

Раніше Фокус писав, що Квентін Тарантіно одного разу заплатив $10 тисяч, щоб облизати ноги танцівниці.