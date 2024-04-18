Квентин Тарантино передумал снимать фильм, заявленный как последний

Переписывание сценария изменило изначальную идею фильма, и в конце концов режиссер просто заморозил проект. Продолжит ли он работу над ним, пока неизвестно.

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Культовый американский кинорежиссер Квентин Тарантино, который обещал в 60 лет снять свой последний, десятый по счету фильм под названием "Кинокритик" с Брэдом Питтом в главной роли, внезапно передумал и дал отбой, пишет Deadline. По информации таблоида, 61-летний режиссер "передумал".

Изначально он был намерен снять картину и даже написал к ней сценарий. Однако сроки съемок подвинулись после того, как Тарантино переписал сценарий.

Действие истории должно было происходить в 1977 году в Лос-Анджелесе и рассказывать как о герое, списанном с реального кинокритика.

"Фильм основан на истории парня, который действительно жил, но никогда не был по-настоящему знаменит и писал рецензии на фильмы для порножурналов. Все остальное было слишком отвратительно, чтобы читать, но потом был один порнографический журнал с действительно интересной страницей фильма", – рассказывал прессе человек, знакомый с процессом разработки сценария.

Были и другие сообщения о том, что персонажи из предыдущих фильмов Тарантино в конечном итоге появятся в "Кинокритике". Например, Брэд Питт должен был вернуться в роли Клиффа Бута, его персонажа-каскадера из фильма "Однажды в Голливуде" 2019 года.

В "Кинокритике" должен был играть Брэд Питт Фото: Getty Images

Тарантино также планировал снимать всего один день в августе, чтобы проект мог получить налоговый кредит Калифорнии в размере $20,5 миллионов до того, как съемки начнутся в начале 2025 года.

От идеи сделать заключительную картину в своей карьере Квентин не отказался и сейчас находится в поиске идей, однако в любом случае это будет уже не "Кинокритик".

Это не первый раз, когда Тарантино резко прекращает работу над кинопроектом. Еще в начале 2014 года выяснилось, что Тарантино чуть не передумал снимать "Омерзительную восьмерку" после того, как отправил сценарий небольшой группе доверенных актеров. Один из этих актеров поделился сценарием со своим агентом, и впоследствии он был распространен по всему городу, что заставило Тарантино остановить проект.

Однако когда части сценария прочитали в прямом эфире, и это вызвало восторженные отзывы, режиссер сменил гнев на милость и снял картину. На экраны она вышла в 2015-м.

Было еще несколько проектов, о которых Тарантино спорил, но так и не были реализованы, например, широко распространенный по слухам проект братьев Вега, где Майкл Мэдсен играл бы Вика Вегу из "Бешеных псов" 1992 года, а Джон Траволта — Винсента Вегу из "Криминального чтива" 1994 года.

В какой-то момент он также разрабатывал проект "Звездный путь" для Paramount, но он так и не довел его до конца.

Ранее Фокус писал, что Квентин Тарантино однажды заплатил $10 тысяч, чтобы облизать ноги танцовщице.