Топ воєнного гумору: свято Дня Побєга, розмова голови ПВК "Вагнер" з останнім вижилим зеком

Євген Пригожин посунув Путіна, Гіркіна та Кадирова, ставши останнім часом головною зіркою українських сатиричних скетчів.

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Фокус у жовтні минулого року писав про те, що гумористи "Кварталу" почали випускати серіал "Бункер", підключилися до фронтової сатири й коміки "Дизель-шоу" — і начебто з гостросатиричними скетчами на адресу ворога ситуація налагодилася. Але швидше, кількісно, ніж якісно: попри бадьорий старт, професійний гумор почав програвати навіть порівняно з народними мемами. Ймовірно, жартувати, нескінченно каламбурячи, на тему тих самих персонажів: Путіна, Лаврова, пропагандиста Соловйова — це дещо вичерпало потенціал письменників-гумористів. Фокус розбирається з тим, що зараз відбувається на сатиричному фронті.

Переглянувши кілька десятків програм наших провідних коміків, можемо сказати, що найкращих — два номери. Й обидва пов'язані із головою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. В одному випадку його грає Юрій Великий, в іншому — Євген Кошовий.

Ймовірно, справа в тому, що Пригожин відносно нещодавно з'явився на горизонті зі своїми помітними заявами, називаючи російське військове та політичне керівництво "…уками, що сидять у кабінетах з червоного дерева" і "клоунами з ядерною бомбою". Такі промовисті фрази важко перекрити емоційно навіть пародійними знахідками. І все-таки найкраще — про голову ПВК "Вагнер".

Як ПВК "Вагнер" відсвяткує День Побєга

Кореспондент патріотичного видання "Чорний пакет Малевича" поставив на початку травня питання голові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину (Юрій Великий) — чи святкуватимуть вони у Бахмуті День Перемоги? На що той відповів (у розсудливій манері, з натиском): "9 травня буде День Перемоги, якої у нас у Бахмуті точно не буде. Тому було прийнято виважене рішення всім "Вагнером" — 10 травня відсвяткувати День Побєга. І це буде наше власне свято, яке у нас ніхто не забере. Якщо треба буде, зможемо повторити цю подію — де завгодно і будь-коли".

Сатиричний скетч "День Побєга"

Останній вижилий зек Джек Блек

У цьому скетчі останнього вижилого зека "вагнерівця" грає народний артист України Станіслав Боклан ("Слуга народу", "Папік"). Його персонаж прийшов у штаб до голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, в ролі якого зайнятий резидент "Кварталу" Євген Кошовий.

Вся фішка сценки у грі слів. Актори показують просто віртуозну техніку володіння своїм ремеслом.

— Здорово, Жек

— Здорово, зек.

— Я присяду, Жек.

— Присядь, зек.

— Дякую. Я прийшов, Жек, сказати, що я твій останній вижилий зек, Жек.

— Хріново. А як тебе звуть, останній зек?

— Як і тебе: Жек.

— Виходить, ти останній зек Жек?

— Виходить.

І тут цікавий сюжетний поворот.

— А який у тебе позивний, зек?

— Блек.

— Тобто ти виходить, зек Блек Жек?

— Виходить так: зек Блек Жек.

— А за що ти сидів?

— За те, що спалив місцевий ЖЕК, Жек.

— А я теж у минулому — зек Жек. Тобто, виходить, ми з тобою обидва — зекі Жекі?

— Виходить так.

Джек Блек — відома карткова гра (Blackjack — "чорний валет"). Але також сценка викликає асоціацію з відомим голлівудським фільмом "Знайомтеся, Джо Блек" (1998), де до магната, якого грає Ентоні Гопкінс, заявляється Ангел Смерті Джо Блек у виконанні Бреда Пітта. І пропонує зіграти в одну гру: Смерть бере вихідний до певної години.

Виходить, що в особі Дж. Блека до голови ПВК "Вагнер" з'явилася сама Смерть. До речі, і в скетчі зек Джек Блек пропонує Пригожину зіграти у щось. Але той далекоглядно відмовляється.

— Не бери в голову, — каже Джек Блек.

— Я в голову брати і не планував.

Фінал скетчу буде несподіваним. Загалом ця гра смислів і слів робить цей сатиричний епізод неодномірним.

Останній вижилий зек ПВК "Вагнер"

Сергій Кужугетович: тувинська хитрість

На третє місце ми поставили б випуск "Бункера №37". Причому тут головною зіркою став не Путін чи Гіркін, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який проявляє чудеса двозначності.

Шойгу у виконанні Юрія Крапова доповідає Путіну (3-я хвилина): "Наша армія зазнає нищівних успіхів майже на всіх ділянках фронту. Наші успіхи настільки нищівні, що терпіти їх наодинці вже неможливо. Пропоную терміново підключити білоруські збройні сили, щоб терпіти успіхи разом".

У розмові Сергія Шойгу з міністром оборони Білорусі з'являлися правдиві думки (19-та хвилина): "Армія створена для того, щоб красти гроші. А у воєнний час їх красти ще легше".

Але міністр Білорусі виявився непробивним: "На відміну від ваших військ, у наших — немає бойового досвіду…" А отже, гасло білоруських ЗС, що займаються маневрами, залишається незмінним: "Спочатку важко у навчанні, а потім легко… у навчанні".