РФ у піратському перекладі "Ранкового шоу" звинувачує Україну у обстрілах Маріуполя (відео)

Російські телевізійники показують громадянам РФ піратську копію серіалу, який заборонено показувати на території країни-агресора. Серіал використали, щоб перекласти на Україну відповідальність за знищення Маріуполя.

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На американській відеоплатформі Apple TV вийшов третій сезон серіалу "Ранкове шоу". У РФ немає доступу до платформи через відмову компанії співпрацювати з країною агресором, яка напала на Україну. Між тим в російських студіях дубляжу здійснили піратський переклад нових серій, у яких згадують російсько-українську війну. У варіанті перекладу від РФ звинувачують бійців ЗСУ у обстрілах Маріуполя, також лунають й інші кремлівські наративи. Про ситуацію повідомило видання Meduza.

Автори серіалу згадали про події в Україні у четвертому епізоді. Згідно з сюжетом, фотограф Андре Форд вирушає в Маріуполь і зідзвонюється зі своєю продюсеркою Мією Джордан. Під час відеодзвінка персонаж перебуває у лікарні: видно, як навколо метушаться лікарі. Він описує бої у місті — цю частину росіяни переклали по-своєму.

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Різ Уізерспун і Дженніфер Еністон повернулися до зйомок в серіалі "Ранкове шоу"

У англійській версії ідеться про те, що російська армія обстрілює Маріуполь і розстрілює мирних людей прямо на вулицях. Між тим російські перекладачі переробили цей текст для російськомовної аудиторії.

Meduza у якості прикладу наводить фрагмент двох піратських перекладів. У одному замість російських солдатів вказують, що бомблять "росіяни" і вони розстрілюють людей. Втім, не вказано, що росіяни — це солдати ЗС РФ.

У іншому перекладі фотограф начебто говорить, що Маріуполь бомблять "бойовики", а по цивільних стріляє "Азов".

У американському серіалі є й інші згадки про політичну ситуацію у світі. Наприклад, в одній з серій розповідають про злочини російських хакерів, які шантажували телекомпанію. Також є епізод, у якому головна героїня, яку грає акторка Різ Візерспун, ділиться переживаннями під час польоту у космос. Героїня дивується, як маленька планета переживає пандемію та війну в Україні.

Санкції проти РФ: деталі

Зазначимо, у перші місяці вторгнення РФ в Україну американський відеосервіс Apple TV закрив доступ росіянам до своїх ресурсів. У відповідь російська влада дозволила транслювати на своїй території піратські копії, при чому це — цілком легально, на думку Кремля.

"Ранкове шоу" (The Morning Show) — серіал виробництва компанії NBO. У ньому ідеться про життя працівників американської телекомпанії, зокрема — про боротьбу з сексуальними домаганнями. Фільм почали знімати на основі документальної повісті Браяна Степлера "Початок ранку: Всередині телепередач". У головних ролях — Дженніфер Еністон, Різ Візерспун та інші. Серіал має три сезони: перший вийшов у 2019 році (10 епізодів), другий — у 2021 році (10 епізодів), третій — перші серії вийшли у вересні 2023 року.

Нагадуємо, президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна приєднається до санкцій проти РФ. Експерти вказують, що це свідчить про подальше ослаблення впливу Кремля в Азії. Тими часом на другому році війни США почали розслідування проти швейцарського банку, у якому зберігається більш як 30 млрд дол., належних російським олігархам.