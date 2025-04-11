Названо найкращу бюджетну країну для подорожей самотніх жінок-мандрівниць

Польщу назвали найкращим бюджетним напрямком для жінок, які подорожують самостійно.

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Такого висновку дійшли експерти дисконтної платформи Wethrift, пише видання Time Out.

Аналітики проаналізували 30 країн за індексом Women Peace and Security, а також оцінили витрати на їжу, готелі, транспорт та кількість індивідуальних турів. Додатково враховувалася безпека жінок, які подорожують самостійно.

Згідно з дослідженням, в Польщі жінки-туристки можуть витрачати в середньому лише 7,37 євро на день на їжу. Окрім того, вони також мають доступ до 65 індивідуальних турів — свідчить платформа Time Out.

Польська столиця Варшава нещодавно потрапила до топ 10 найкращих міст для жінок, що подорожують. Місто славиться своєю різноманітною архітектурою, чудовими розважальними закладами та ресторанами, ринками і музеями. Краків, за словами експертів Time Out, є ідеальним місцем для шанувальників сучасного мистецтва і самостійного дозвілля.

У Польщі також є гори, море та безліч інших цікавих місць для туристок.

Топ 10 бюджетних напрямків для самотніх жінок-мандрівниць виглядають так: Польща, Литва, Словаччина, Південна Корея, ОАЕ, Чехія, Хорватія, Іспанія, Латвія, Японія.

Нагадаємо, що пара із США знайшла спосіб поєднати свої мрії та заощадження — вони вирішили продати більшість свого майна та оселитися на круїзному лайнері, вважаючи, що морські подорожі обходяться їм дешевше, ніж життя на суші.

Також, ринок нерухомості в ЄС переживає значне зростання: ціни на житло та оренду продовжують шокувати як експертів, так і самих європейців.