Названа лучшая бюджетная страна для путешествий одиноких женщин-туристок

Польшу назвали лучшим бюджетным направлением для женщин, путешествующих самостоятельно.

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К такому выводу пришли эксперты дисконтной платформы Wethrift, пишет издание Time Out.

Аналитики проанализировали 30 стран по индексу Women Peace and Security, а также оценили расходы на еду, гостиницы, транспорт и количество индивидуальных туров. Дополнительно учитывалась безопасность женщин, путешествующих самостоятельно.

Согласно исследованию, в Польше женщины-туристки могут тратить в среднем только 7,37 евро в день на еду. Кроме того, они также имеют доступ к 65 индивидуальным турам — свидетельствует платформа Time Out.

Польская столица Варшава недавно попала в топ-10 лучших городов для женщин, путешествующих. Город славится своей разнообразной архитектурой, великолепными развлекательными заведениями и ресторанами, рынками и музеями. Краков, по словам экспертов Time Out, является идеальным местом для поклонников современного искусства и самостоятельного досуга.

В Польше также есть горы, море и множество других интересных мест для туристок.

Топ-10 бюджетных направлений для одиноких путешествующих женщин выглядят так: Польша, Литва, Словакия, Южная Корея, ОАЭ, Чехия, Хорватия, Испания, Латвия, Япония.

Напомним, что пара из США нашла способ совместить свои мечты и сбережения — они решили продать большинство своего имущества и поселиться на круизном лайнере, считая, что морские путешествия обходятся им дешевле, чем жизнь на суше.

Также, рынок недвижимости в ЕС переживает значительный рост: цены на жилье и аренду продолжают поражать как экспертов, так и самих европейцев.