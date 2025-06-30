Машуковський став "Блогером України 2025": хто виграв у інших номінаціях на премії Bloggers Awards

29 червня у заміському клубі Equides відбулась церемонія нагородження Bloggers Awards 2025 — перша в Україні офіційна премія, що визнає інфлюенсерів як повноцінну силу культурного, громадянського й інформаційного впливу. Блогером України 2025 став Олег Машуковський.

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Подію відкрила засновниця премії та агенції Influence Company Тетяна Савіцька.

"Бути інфлюенсером — це не лише про популярність. Це про вплив, який має працювати на життя", - сказала Савицька у промові перед початком церемонії. І саме цей меседж став серцем благодійної місії премії: збору 1,5 мільйона гривень на роботизовані комплекси для підрозділу артрозвідки Нацгвардії, де служив загиблий брат Тетяни. Концерт розпочався з хвилини мовчання у пам'ять за усіма, хто загинув у війні із Росією та виконанням гімну України.

Тетяна Савіцька Фото: Соцмережi

Червона доріжка Bloggers Awards 2025 стала парадом сміливих образів. Особливу увагу привернула Даша Євтух, яка пройшлась хідником у своєму легендарному образі, який ніхто не очікував побачити на премії.

Даша Євтух

Також привернув увагу стиль волонтерки Євгенії Емеральд, яка доповнила доріжку яскравим червоним образом, засновниці премії Тетяни Савіцької у білосніжній сукні та інших селебріті, які надихнули усіх присутніх експериментувати і виділятись з-поміж інших.

Євгенія Емеральд

Виступали Мішель Андраде, Олена Тополя та юна Софія Нерсесян. А хедлайнерами концерту стали переможці "Євробачення 2022" гурт Kalush.

Ведучими події стали Андрій Чорновол та Валерія Товстолес. На сцені до них нагороджувати номінантів доєднались Віктор Павлік, Антоніна Хижняк, Юлія Ярмоленко та представники партнерів події.

Олег Машуковський Фото: Соцмережi

Переможцями у номінаціях стали:

Блогер України 2025: Олег Машуковський.

Топ-інфлюенсер України 2025: Candy Superstar.

Інста-Мама України 2025: Даша Євтух.

Найкращий чоловічий блог 2025: Анатолій Анатоліч.

Найкращий beauty-блогер 2025: Dark Dany.

Найкращий food-блогер 2025: Ольга Мартиновська .

Найпопулярніший tiktok-блогер 2025: Simbochka.

Найкращий актор-інфлюенсер 2025: Тарас Цимбалюк.

Найкращий телеведучий-інфлюенсер 2025: Юрій Горбунов.

У номінації Найкращий соціальний блогер 2025 переможцями визнали усіх номінантів, за їх вклад у допомогу Україні, відзначивши усіх сертифікованою премією Bloggers Awards.

Нагадаємо, Фокус писав про музичну подію, яка зібрала блогерів та селебріті та відбулась у Всесвітній день музики, а також про те, як пройшов бранч Анастасії Цимбалару в Києві