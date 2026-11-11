Надсилав квіти і листи з фронту: історія трагічного кохання пари під час Першої світової війни (фото)

У місті Норвіч механік на ім'я Енді Гарнер випадково виявив на онлайн-аукціоні листи артилериста Віллі Веббера, який воював під час Першої світової війни. Завдяки небайдужим людям місцева громада змогла відновити історію трагічного кохання пари під час Великої війни.

Віллі Веббер написав понад 100 листів до коханої Гледіс, де розповідав про все побачене на передовій та писав про власно почуття до коханої, однак історія пари не мала хепі-енду. Про це повідомляє BBC.

Після поранення чоловіка, молодята одружилися в грудні 1917 року та провели загалом мало часу, оскільки Віллі був артилеристом 297-ї облогової батареї Королівської гарнізонної артилерії та служив на Західному фронті. Загалом епістолярний набір мав понад 100 листів, і був датований з грудня 1917 по жовтень 1918 року.

Після нетривалого лікування він повернувся на передову у Франції. Звідти чоловік надсилав своїй дружині пресовані квіти та теплі повідомлення, завершуючи листи словами: "Твій справжній чоловік і вічно коханий. Віллі."

Видео дня

Портрет Віллі Веббера на полях Першої світової війни Фото: BBC

Віллі писав регулярно, і його листи наповнені надіями та мріями про майбутнє. Однак їм не судилося справдитися — за чотири тижні до завершення Першої світової війни, молодий солдат загинув у жовтні 1918 року, коли під час пострілу розірвало ствол гармати. Віллі Вебберу було лише 25 років.

"У пари не було дітей, прямих нащадків, і з часом не залишилося нікого, хто міг би розповісти їхню історію. Їхня історія могла б так легко закінчитися на цьому", — пише ЗМІ, одна вказує, що понад 100 років потому два ентузіасти вирішили відновити цю історію кохання.

Сто років потому: як історія трагічного кохання

В 2025 році механік із міста Норвіч Енді Гарнер займався власним гобі — збирає, транскрибує та самостійно видає листи часів Першої світової. Тоді він випадково глянув на онлайн-аукціон, де його увагу привернула історія Віллі та Гледіс.

Чоловік поставив найвищу ставку та викупив увесь епістолярний архів. Чоловік зізнається, що був глибоко зворушений відданістю пари та непохитною вірою Віллі, що він повернеться додому.

"Ці листи постійно повертали мене назад. "Незалежно від того, через що він проходить, їхня любов показує себе. Це дає їм обом надію вижити", — каже британець.

Згодом продавець листів Кіт Баджен вирішив, що попри заплачену суму на аукціоні, він написав Енді та запропонував йому вшанувати полеглого солдата на полях Першої світової. Чоловіки оголосили збори коштів і вирішили вшанувати пару, бо імені Віллі Веббера не було вказано на жодному з меморіалів серед імен полеглих британських солдатів Першої світової війни.

Меморіальна табличка на честь Віллі Веббера та його коханої Гледіс Нотт Фото: BBC

Згодом дружина Енді, Лекс, сказала ЗМІ, що хотіла, щоб інші знали про творчість її чоловіка. Вона вдячна всім, хто долучився до цієї ініціативи.

"Як тільки він поширює інформацію, інші люди приєднуються, і всі хочуть допомогти, бо їм не байдуже. Здається, це має дуже гарний ефект хвилі. Віллі та Гледіс були звичайними людьми, і те, що хтось справді приділяє їм час, щоб їх згадати, я вважаю це прекрасним", — сказала дружина нового власника листів.

Наразі в честь пари в церкві Святого Едварда, де Віллі та Гледіс обвінчалися у грудні 1917 року, встановили меморіальну лавку. ЗМІ пише, що більше ніж через століття після того, як Віллі написав листи до Гледіс, їх знайшла нова спільнота, яка "не через кров чи сімейні зв'язки, а через акт пам'яті, ініційований двома незнайомцями, які відмовилися забути їхню історію".

Раніше Фокус повідомляв про любовні листи, які змінили історію. Любовні листи в руках монархів, літературних геніїв та ікон попкультури ставали політичною зброєю, доказами в суді та навіть каталізаторами релігійних розколів.

Згодом стало відомо, що подружжя знайшло запечатаний лист із минулого і розгадало таємницю. Запечатаний конверт із марками, відправлений ще до початку Першої світової війни пробув всередині стіни будинку.