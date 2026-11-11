Присылал цветы и письма с фронта: история трагической любви пары во время Первой мировой войны (фото)

В городе Норвич механик по имени Энди Гарнер случайно обнаружил на онлайн-аукционе письма артиллериста Уилли Уэббера, воевавшего во время Первой мировой войны. Благодаря неравнодушным людям местная община смогла восстановить историю трагической любви этой пары во время Великой войны.

Уилли Уэббер написал более 100 писем своей возлюбленной Глэдис, в которых рассказывал обо всем, что видел на фронте, и делился своими чувствами к ней, однако история этой пары не закончилась счастливым концом. Об этом сообщает BBC.

После ранения мужа, молодожены поженились в декабре 1917 года и провели вместе совсем немного времени, поскольку Уилли был артиллеристом 297-й осадной батареи Королевской гарнизонной артиллерии и служил на Западном фронте. Всего в эпистолярном собрании насчитывалось более 100 писем, датированных периодом с декабря 1917 по октябрь 1918 года.

После недолгого лечения он вернулся на передовую во Францию. Оттуда мужчина присылал своей жене засушенные цветы и теплые послания, заканчивая письма словами: "Твой настоящий муж и вечно любящий. Уилли".

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Портрет Уилли Уэббер на полях Первой мировой войны Фото: BBC

Уилли писал регулярно, и его письма полны надежд и мечтаний о будущем. Однако им не суждено было сбыться — за четыре недели до окончания Первой мировой войны молодой солдат погиб в октябре 1918 года, когда во время выстрела разорвался ствол пушки. Уилли Уэбберу было всего 25 лет.

"У пары не было детей, прямых потомков, и со временем не осталось никого, кто мог бы рассказать их историю. Их история могла бы так легко закончиться на этом", — пишет СМИ, отмечая, что спустя более 100 лет два энтузиаста решили восстановить эту историю любви.

Спустя сто лет: история трагической любви

В 2025 году механик из города Норвич Энди Гарнер занимался своим хобби — собирал, расшифровывал и самостоятельно издавал письма времен Первой мировой войны. Тогда он случайно заглянул на онлайн-аукцион, где его внимание привлекла история Уилли и Глэдис.

Мужчина сделал самую высокую ставку и выкупил весь эпистолярный архив. Он признается, что был глубоко тронут преданностью этой пары и непоколебимой верой Вилли в то, что он вернется домой.

"Эти письма постоянно возвращали меня в прошлое. Независимо от того, через что ему приходится проходить, их любовь проявляется. Это дает им обоим надежду на выживание", — говорит британец.

Впоследствии продавец писем Кит Баджен решил, что, несмотря на сумму, уплаченную на аукционе, он написал Энди и предложил ему почтить память павшего солдата на полях Первой мировой войны. Мужчины объявили сбор средств и решили почтить память этой пары, поскольку имя Уилли Уэббера не было указано ни на одном из мемориалов среди имен павших британских солдат.

Мемориальная табличка в честь Уилли Уэббера и его возлюбленной Глэдис Нотт Фото: BBC

Позже жена Энди, Лекс, рассказала СМИ, что хотела, чтобы другие узнали о творчестве ее мужа. Она благодарна всем, кто присоединился к этой инициативе.

"Как только он распространяет информацию, другие люди присоединяются, и все хотят помочь, потому что им не все равно. Кажется, это создает очень хороший эффект домино. Уилли и Глэдис были обычными людьми, и то, что кто-то действительно уделяет им время, чтобы вспомнить о них, я считаю это прекрасным", — сказала жена нового владельца писем.

В настоящее время в честь этой пары в церкви Святого Эдварда, где Уилли и Глэдис поженились в декабре 1917 года, установлена мемориальная скамейка. СМИ пишут, что более чем через столетие после того, как Уилли написал письма Глэдис, их обнаружила новая община, которая "не по крови или семейным узам, а благодаря акту памяти, инициированному двумя незнакомцами, которые отказались забыть их историю".

Ранее Фокус сообщал о любовных письмах, которые изменили ход истории. Любовные письма в руках монархов, литературных гениев и икон поп-культуры становились политическим оружием, доказательствами в суде и даже катализаторами религиозных расколов.

Впоследствии стало известно, что супруги нашли запечатанное письмо из прошлого и разгадали тайну. Запечатанный конверт с марками, отправленный еще до начала Первой мировой войны, пролежал внутри стены дома.