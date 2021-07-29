Міноборони Ізраїлю намагається зам'яти скандал навколо розробника шпигунського софту Pegasus, — ЗМІ

NSO Group запевняє, що нічого не приховує від влади і має намір довести свою невинність. Однак, деякі ізраїльські медіа схильні не довіряти ні компанії, ні військовому відомству.

28 липня представники Міністерства оборони Ізраїлю в рамках розслідування прийшли в офіс компанії NSO Group, яка розробила шпигунську програму Pegasus.

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Пресслужба відомства підтвердила цей факт на офіційній сторінці у Twitter.

Видання Vice цитує заяву пресслужби NSO Group, у якій вона підтвердила візит співробітників ізраїльського Міноборони. Представники компанії стверджують, що співпрацювали з владою і продемонстрували свою прозорість.

"Ми впевнені, ця перевірка підтвердить факти, про які неодноразово заявляла компанія, відкидаючи звинувачення, висунуті проти нас різними ЗМІ", — повідомила пресслужба NSO.

Обізнане джерело розповіло виданню Calcalist, що перевірка Міноборони була заздалегідь узгоджена з розробником програмного забезпечення. Компанія відзвітувала представникам влади про свою діяльність, однак, правоохоронці, ймовірно, докладно не вивчали документи і вміст комп'ютерів. Як підкреслило ЗМІ, Міноборони зацікавлене в роботі NSO і раніше вже захищало компанію від судових позовів. Журналісти Calcalist припускають, що перевірка пов'язана з візитом міністра оборони Ізраїлю Біньяміна Ганца до Франції для зустрічі з главою Міноборони Франції Флоранс Парлі і передачі нової інформації про справу, пов'язану з Pegasus.

"Незважаючи на незвичайний крок з боку Міністерства оборони, ймовірність того, що він призведе до суттєвих санкцій щодо NSO, невелика", — пише Calcalist. — "Інспекція призначена не заради перевірки заяв, висунутих у ході розслідування, цілком ймовірно, її мета полягає в тому, щоб створити видимість перевірки в спробі якнайшвидше зам'яти справу".

Раніше Фокус писав, що софт Pegasus від NSO Group викрили в стеженні за користувачами смартфонів. Як з'ясували журналісти The Guardian і 16-ти інших ЗМІ, авторитарні режими використовували його для шпигунства за журналістами, активістами та правозахисниками. За словами самих розробників, програма призначена для боротьби з терористами і злочинцями.

Відомо також, що Ізраїль може обмежити експорт ПЗ для стеження через скандал з Pegasus. Парламентська комісія запропонувала змінити політику оборонного сектору в цьому напрямку. Передбачається, що за допомогою софту зламали телефони трьох чинних президентів — Емманюеля Макрона (Франція), Бархама Саліха (Ірак) і Сиріла Рамафоса (ПАР).

Дослідження про Pegasus збіглося з даними про потужну атаку WhatsApp. За словами компанії, у 2019 році жертвами ПЗ стали понад 1400 осіб.