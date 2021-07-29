Минобороны Израиля пытается замять скандал вокруг разработчика шпионского софта Pegasus, - СМИ

NSO Group уверяет, что ничего не скрывает от властей и намерена доказать свою невиновность. Однако некоторые израильские медиа склонны не доверять ни компании, ни военному ведомству.

28 июля представители Министерства обороны Израиля в рамках расследования пришли в офис компании NSO Group, которая разработала шпионскую программу Pegasus.

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Пресс-служба ведомства подтвердила данный факт на официальной странице в Twitter.

Издание Vice цитирует заявление пресс-службы NSO Group, в котором она подтвердила визит сотрудников израильского Минобороны. Представители компании утверждают, что сотрудничали с властями и продемонстрировали свою прозрачность.

"Мы уверены, эта проверка подтвердит факты, о которых неоднократно заявляла компания, отвергая обвинения, выдвинутые против нас разными СМИ", — сообщила пресс-служба NSO.

Осведомленный источник рассказал изданию Calcalist, что проверка Минобороны была заранее согласована с разработчиком ПО. Компания отчиталась представителям власти о своей деятельности, однако правоохранители, вероятно, подробно не изучали документы и содержимое компьютеров. Как подчеркнуло СМИ, Минобороны заинтересовано в работе NSO и ранее уже защищало компанию от судебных исков. Журналисты Calcalist предполагают, что проверка связана с визитом министра обороны Израиля Биньямина Ганца во Францию для встречи с главой Минобороны Франции Флоренс Парли и передаче новой информации о деле, связанном с Pegasus.

"Несмотря на необычный шаг со стороны Министерства обороны, вероятность того, что он приведет к существенным санкциям в отношении NSO, невелика", — пишет Calcalist. — "Инспекция предназначена не ради проверки заявлений, выдвинутых в ходе расследования, вполне вероятно, ее цель заключается в том, чтобы создать видимость проверки в попытке как можно быстрее замять дело".

Ранее Фокус писал, что софт Pegasus от NSO Group уличили в слежке за пользователями смартфонов. Как выяснили журналисты The Guardian и 16-ти других СМИ, авторитарные режимы использовали его для шпионажа за журналистами, активистами и правозащитниками. По словам самих разработчиков, программа предназначена для борьбы с террористами и преступниками.

Известно также, что Израиль может ограничить экспорт ПО для слежки из-за скандала с Pegasus. Парламентская комиссия предложила изменить политику оборонного сектора в этом направлении. Предполагается, что при помощи софта взломали телефоны трех действующих президентов — Эммануэля Макрона (Франция), Бархама Салиха (Ирак) и Сирила Рамафоса (ЮАР).

Исследование по Pegasus совпало с данными о мощной атаке WhatsApp. По словам компании, в 2019 году жертвами ПО стали более 1400 человек.