У рейтинг найбагатших українців за версією Фокусу увійшли 10 IT-підприємців

Частка IT-шників у сумарному капіталі ТОП-100 рейтингу найбагатших людей України журналу Фокус досягла 3,7%.

У 2021 році в першу десятку рейтингу "ТОП 100 найбагатших людей України" журналу Фокус і в умовний клуб доларових мільярдерів, де раніше панували представники реального сектору економіки, вперше увійшов IT-підприємець — Влад Яценко, співзасновник популярного за кордоном Фінтех-стартапу, необанка Revolut. Його капітал оцінюється в $1,3 млрд (9-е місце рейтингу).

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Олександр Конотопський, засновник і головний виконавчий директор компанії Ajax Systems, яка розробляє охоронні системи, посів 29-е місце з капіталом $400 млн. На 38-му місці — співзасновник "Фінтех Бенд" та проєкту банку без відділень monobank Олег Гороховський. На 39-му місці — Дмитро Запорожець із компанії GitLab.

Співзасновники стартапу Grammarly (онлайн-сервісу на основі технології штучного інтелекту, який полегшує написання текстів англійською мовою) Максим Литвин, Олексій Шевченко і Дмитро Лідер посіли 41-е, 42-е і 43-е місця відповідно. Їхній капітал за оцінкою Фокусу склав по $295 млн у кожного. Майже стільки ж — $295 млн — в Олега Рогинського, засновника стартапу People.ai.

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На 63-му місці рейтингу найбагатших людей України розташувався Олександр Косован — засновник продуктової IT-компанії MacPaw з офісом у Києві. Замикає десятку IT-бізнесменів у рейтингу Фокусу Тарас Кицмей — засновник однієї з найбільших українських IT-компаній SoftServe, в офісах якої в 12 країнах працює майже 10 тис. співробітників.

Український IT-сектор у рейтингу найбагатших людей України

Розширення частки IT-сектора до 3,7% (майже $2 млрд) у сумарному стані ТОП-100 ($56,63 млрд) частково може свідчити про зміну структури української економіки, де точкою зростання стають технологічні галузі з високою доданою вартістю. Частка IT в рейтингу вже перевищила показники харчопрому, фінансового сектора, машинобудування і логістики. Однак основний обіг більшості бізнесів мільйонерів з IT-сектора знаходиться за межами України. На батьківщині, часто, працюють офіси розробки, де працевлаштовані тисячі висококваліфікованих і високооплачуваних фахівців.

Нагадаємо, Фокус щорічно проводить аналітичну оцінку найбагатших людей України, в якій оцінює стан власників активів усередині країни, використовуючи відкриті дані, інформацію системи YouControl. Формули і мультиплікатори для розрахунку списку найбагатших людей надані інвесткомпанією Concorde Capital.