В рейтинг богатейших украинцев по версии Фокуса вошли 10 IT-предпринимателей

Доля IT-шников в суммарном капитале ТОП-100 рейтинга самых богатых людей Украины журнала Фокус достигла 3,7%.

В 2021 году в первую десятку рейтинга "ТОП 100 самых богатых людей Украины" журнала Фокус и в условный клуб долларовых миллиардеров, где ранее господствовали представители реального сектора экономики, впервые вошел IT-предприниматель – Влад Яценко, сооснователь популярного за рубежом финтех-стартапа, необанка Revolut. Его капитал оценивается в $1,3 млрд (9-е место рейтинга).

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Александр Конотопский, основатель и СЕО компании Ajax Systems, которая разрабатывает охранные системы, занял 29-е место с капиталом $400 млн. На 38-м месте – сооснователь "Финтех Бенд" и проекта банка без отделений monobank Олег Гороховский. На 39-м месте – Дмитрий Запорожец из компании GitLab.

Сооснователи стартапа Grammarly (онлайн-сервиса на основе технологии искусственного интеллекта, который облегчает написание текстов на английском языке) Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер заняли 41-е, 42-е и 43-е места соответственно. Их капитал по оценке Фокуса составил по $295 млн у каждого. Почти столько же – $295 млн – у Олега Рогинского, основателя стартапа People.ai.

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На 63-м месте рейтинга самых богатых людей Украины расположился Александр Косован – основатель продуктовой IT-компании MacPaw с офисом в Киеве. Замыкает десятку IT-бизнесменов в рейтинге Фокуса Тарас Кицмей – основатель одной их крупнейших украинских IT-компаний SoftServe, в офисах которой в 12 странах работает около 10 тыс. сотрудников.

Украинский IT-сектор в рейтинге самых богатых людей Украины

Расширение доли IT-сектора до 3,7% (почти $2 млрд) в суммарном состоянии ТОП-100 ($56,63 млрд) отчасти может свидетельствовать об изменении структуры украинской экономики, где точкой роста становятся технологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью. Доля IT в рейтинге уже превысила показатели пищепрома, финансового сектора, машиностроения и логистики. Однако основной оборот большинства бизнесов миллионеров из IT-сектора находится за пределами Украины. На родине, зачастую, работают офисы разработки, где трудоустроены тысячи высококвалифицированных и высокооплачиваемых специалистов.

Напомним, Фокус ежегодно проводит аналитическую оценку самых богатых людей Украины, в которой оценивает состояние владельцев активов внутри страны, используя открытые данные, информацию системы YouControl. Формулы и мультипликаторы для расчета списка самых богатых людей предоставлены инвесткомпанией Concorde Capital.