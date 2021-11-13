Потрійна камера та стильний дизайн. У мережу "злили" зображення смартфона від Tesla (фото)

Модель може отримати незвичайний дизайн, корпус із різних металів та топові характеристики.

В Інтернеті опублікували перші рендерні зображення смартфона від компанії Tesla, яку очолює мільярдер Ілон Маск. Їх розмістив та проаналізував портал Gizchina.

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На рендерах зображено задню частину смартфона. На кришці розміщена блакитна смуга з логотипом компанії у вигляді стилізованої літери "Т", яка розділяє синій низ від темнішого верху. За "механічним" зовнішнім виглядом можна припустити, що корпус зроблять з різних металів. У верхній частині також можна помітити горизонтальний ряд із трьох круглих отворів, ймовірно, там розташовуватимуться камери. Датчики зображені незвично, але не вразили експертів. Передня частина натякає, що пристрій можна буде заряджати від сонця.

[ + – ] Рендер смартфона Тесла

Як зазначила Gizchina, самобутній дизайн виглядає так, начебто смартфон призначений для ігор. Водночас, автори сумніваються, що Tesla дебютує на мобільному ринку з ігровою моделлю.

"Форма мобільного телефону привертає увагу. Цей мобільний телефон відрізняється від звичайного, представленого зараз на ринку. Він має дуже крутий вигляд і має чудову зовнішність", — пишуть аналітики.

[ + – ] Рендер смартфона Тесла Фото: gizchina

З'явилися повідомлення про те, що смартфони можуть назвати Model Phone за аналогією з електрокарами. Пристрій може отримати основну камеру на 108 МП, екран з роздільною здатністю 4K, високопродуктивний процесор Snapdragon 898 та вбудовану пам'ять об'ємом 2 ТБ. Характеристики вражають, однак і ціна такої моделі має бути чималою. На думку експертів, Tesla доведеться докласти багатьох зусиль, щоб зацікавити споживачів своїм новим продуктом.

Технологічні компанії часто перемикаються з однієї сфери діяльності в іншу. Наприклад Xiaomi починала як інтернет-компанія, але згодом стала одним із найбільших виробників смартфонів. Google — творець пошукової системи та популярного ПЗ з недавніх пір випускає смартфони Pixel. Навіть такі виробничі гіганти, як Samsung і Apple, не починали як виробники мобільних телефонів, але незабаром зайняли цю нішу. Китайські виробники, такі як Huawei та Xiaomi, працюють також в автомобільній промисловості.

Нещодавно Ілон Маск продав акції Tesla на 5 млрд доларів після опитування у Twitter. Він наважився на такий крок на тлі пропозиції запровадити "податок на мільярдерів", який змусить багатих бізнесменів виплачувати 23,8% від приросту вартості цінних паперів.

Крім того, Tesla може знову продавати свої автомобілі за криптовалюту. У квартальному звіті компанія розглядає цифрову валюту як вигідні інвестиції та заміну традиційним грошам.

Google представила найдешевший смартфон у світі. Його вартість становить $66 за базову та $93 за просунуту версію.