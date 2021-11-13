Тройная камера и стильный дизайн. В сеть "слили" изображения смартфона от Tesla (фото)

Модель может получить необычный дизайн, корпус из разных металлов и топовые характеристики.

В Интернете опубликовали первые рендерные изображения смартфона от компании Tesla, которую возглавляет миллиардер Илон Маск. Их разместил и проанализировал портал Gizchina.

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На рендерах изображена задняя часть смартфона. На крышке размещена голубая полоса с логотипом компании в виде стилизованной буквы "Т", которая разделяет синий низ от более темного верха. По "механическому" внешнему виду можно предположить, что корпус сделают из разных металлов. В верхней части также можно заметить горизонтальный ряд из трех круглых отверстий, вероятно, там будут располагаться камеры. Датчики изображены необычно, но не впечатлили экспертов. Передняя часть намекает, что устройство можно будет заряжать от солнца.

[ + – ] Рендер смартфона Тесла

Как отметила Gizchina, самобытный дизайн выглядит так, будто смартфон предназначен для игр. В то же время авторы сомневаются, что Tesla дебютирует на мобильном рынке с игровой моделью.

"Форма мобильного телефона привлекает внимание. Этот мобильный телефон отличается от обычного, представленного сейчас на рынке. Он выглядит очень круто и имеет превосходный внешний вид", — пишут аналитики.

[ + – ] Рендер смартфона Тесла Фото: gizchina

Появились сообщения о том, что смартфон могут назвать Model Phone по аналогии с электрокарами. Устройство может получить основную камеру на 108 МП, экран с разрешением 4K, высокопроизводительный процессор Snapdragon 898 и встроенную память объемом 2 ТБ. Характеристики впечатляют, однако и цена такой модели должна быть немаленькой. По мнению экспертов, Tesla придется приложить много усилий, чтобы заинтересовать потребителей своим новым продуктом.

Технологические компании часто переключаются с одной сферы деятельности на другую. К примеру Xiaomi начинала как интернет-компания, но со временем стала одним из крупнейших производителей смартфонов. Google — создатель поисковой системы и популярного ПО с недавних пор выпускает смартфоны Pixel. Даже такие производственные гиганты, как Samsung и Apple, не начинали как производители мобильных телефонов, но вскоре заняли и эту нишу. Китайские производители, такие как Huawei и Xiaomi, работают также в автомобильной промышленности.

Недавно Илон Маск продал акции Tesla на 5 млрд долларов после опроса в Twitter. Он решился на такой шаг на фоне предложения ввести "налог на миллиардеров", который заставит крупных бизнесменов выплачивать 23,8% от прироста стоимости ценных бумаг.

Кроме того, Tesla может снова продавать свои автомобили за криптовалюту. В квартальном отчете компания рассматривает цифровую валюту, как выгодные инвестиции и замену традиционным деньгам.

Google представила самый дешевый смартфон в мире. Его стоимость составляет $66 за базовую и $93 за продвинутую версию.