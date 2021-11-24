Світовий рекорд: пілот у крилатому електрокостюмі розігнався до 300 км/год (відео)

Силова установка вагою 12 кг дозволяє набирати не лише швидкість, а й висоту. Літій-іонна батарея забезпечує до 15 хв. польоту.

Австрійський спортсмен Пітер Зальцманн установив новий світовий рекорд за допомогою першого повністю електричного костюма, що літає. Про це пише портал Interesting Engineering.

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Пітер Зальцманн захопився бейсджампінгом — стрибками з високих нерухомих об'єктів за допомогою спеціальних крилатих костюмів (wingsuit), що мають великі перетинки між рукавами та штанинами. Останнім часом багатьох екстремалів не задовольняє нормальне планування на перетинчастих крилах, тому вони експериментують із силовими установками. Для цієї реалізації своїх ідей Пітер зв'язався з BMWi, дочірньою компанією BMW, що розробляє електродвигуни.

У співпраці зі спеціалістами спортсмен створив силову установку, яка кріпиться на грудях літуна. Вона має вигляд апарату для підводного плавання, однак усередині вуглецевого корпусу розташовані ротори, що обертаються зі швидкістю 25 тис. оборотів за хвилину. Двигун потужністю 7,5 кВт змушує кожну крильчатку стискати повітря та виштовхувати його під високим тиском, подібно до літаків. Живлення забезпечується літій-іонною батареєю на 50 В і запускається за допомогою спеціальної заслінки в лівому рукаві. Уся конструкція важить близько 12 кг і завширшки близько 1 м.

[ + – ] Стрибок Пітера Зальцманна Фото: BMW

Силова установка допомагає носієві костюма швидше розганятись у повітрі та підніматися вгору за потреби. Під час випробувань Пітер Зальцманн зістрибнув із літака на висоті 3000 м і розігнався до 299 км/год — у 3 рази швидше, ніж досягають звичайні електродвигуни. Заряду батареї вистачило екстремалу на 15 хв., проте за цей час він зумів пролетіти над вершиною гори "Три брати" в Британській Колумбії, Канада. Його досягнення занесено до Книги рекордів Гіннеса як перший в історії політ на крилатому костюмі з електричним приводом, відповідно, і найшвидший.

"Стрибок вимагає фізичної підготовки. Навантаження на тіло величезне, особливо з додатковим обладнанням. Я можу тримати руки в цьому витягнутому положенні близько п'яти хвилин. Протягом кількох місяців я щодня займаюся спеціальними тренуваннями, щоб зміцнити м'язи шиї та плечей", — поділився Пітер Зальцманн із пресслужбою BMW.

Раніше електричний літак Rolls-Royce установив три світові рекорди швидкості. Під час випробувального польоту максимальна швидкість становила 623 км/год, він також досяг рекордних показників на дистанції 15 км та при наборі висоти.