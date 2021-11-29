При віялових вимкненнях світла допоможе електрогенератор: як вибрати правильно?

Вирішенням проблеми тимчасових вимкнень світла стануть пристрої, здатні виробляти електрику та живити нею всю вашу техніку – від 2 до 20 годин. Фокус підібрав найкращі моделі генераторів, а також з'ясував, наскільки вони є рентабельними.

Декілька тижнів поспіль українські ЗМІ пишуть про можливі віялові вимкнення електроенергії в різних містах та областях країни — Києві, Черкасах, Сумах, Одесі, Полтаві, Чернігові, Херсоні. Фокус розповість про те, що таке віялові вимкнення, з яких причин вони можуть проводитися і як накопичити та зберегти енергію самостійно – на випадок, якщо у вашому районі раптово чи за розкладом згасне світло.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Що таке віялові вимкнення електроенергії

Віялове вимкнення (його ще називають тимчасовим) — це метод, який дозволяє обмежити і в деякому сенсі заощадити обсяг споживаної електроенергії. До цього методу вдаються в разі аварії на електростанції або з низки економічних причин (неоплачені заборгованості, проблеми з постачанням енергоносіїв, дефіцит потужностей).

В Україні цієї осені спостерігається дефіцит вугілля — викопного палива, завдяки якому працюють теплоелектроцентралі (ТЕЦ — постачають електроенергію як побічний продукт) та теплові електричні станції (ТЕС — безпосередньо генерують електроенергію). Через дефіцит вугілля та несправностей, які потребують ремонту, з 85 енергоблоків, які мають усі українські ТЕС і ТЕЦ, в аварійному стані опинилися 22.

Таблиця нижче демонструє, що відбувається з енергоблоками на поточний момент: жовтим позначені енергоблоки, які подали заявку на ремонт і потребують палива.

[ + – ] Стан блоків ТЕС та ТЕЦ на 26 листопада 2021 року

При цьому фактичні запаси вугілля в Україні значно нижчі за планові (це видно на графіку Міністерства енергетики України).

[ + – ] Запаси вугілля станом на 29 листопада 2021 року

ТЕС і ТЕЦ можуть замінити вугілля на газ, але робиться це, як правило, у разі нагальної потреби, оскільки використання газу коштуватиме дорожче — що, у свою чергу, веде до підвищення тарифів. Ось і виходить, що в ситуації з нестачею вугілля найпростіше вдатися до віялових вимкнень, обмеживши споживану потужність без зниження напруги і підтримуючи частоту в мережі змінного струму. Дотримання цих умов дуже важливе: вони допомагають уникнути аварійних ситуацій. Адже, наприклад, при коливаннях частоти може вийти з ладу обладнання самої ТЕС.

Споживачам важливо пам'ятати, що при поновленні подачі електроенергії варто підключати техніку поетапно. Якщо увімкнути все відразу — холодильник, пральну машину, електрочайник, мікрохвильову піч, пилосос, праску, зарядні пристрої для гаджетів тощо — це може призвести до перевантаження мережі та підвищеного енергоспоживання.

Як при віялових вимкненнях допоможе електрогенератор

Зазвичай під час віялових вимкнень подача енергії припиняється кілька годин протягом доби. У такому режимі станції можуть працювати тиждень, місяць, а то й більше. Як складеться ситуація в Україні, поки що незрозуміло, але в соцмережах вже з'являються графіки тимчасових вимкнень (докладніше про це Фокус писав у своєму матеріалі). І якщо вірити наведеному нижче скріншоту, то світла може не бути протягом 14-15 годин п'ять днів поспіль.

[ + – ] Графік можливих віялових вимкнень в Одесі ("Одеський час") Фото: Facebook/Одесское время

У ситуації тривожної невідомості багато українців вважають за краще придбати електрогенератори — пристрої, які здатні виробляти енергію і живити різного роду електроніку від 2 до 20 годин.

Електрогенератор за принципом роботи схожий на ТЕС. Він оснащений двигуном внутрішнього згоряння, який рухає дротяну котушку. Струм виробляється, коли котушка перетинає межі магнітного поля, що забезпечується потужними магнітами. Докладніше про роботу пристрою ви дізнаєтесь, переглянувши відео.

[ + – ] Принцип роботи електрогенератора

Як вибрати генератор на випадок віялового вимкнення: види та особливості

Існує чотири основні типи генераторів, залежно від споживаного палива:

дизельні,

бензинові,

газові,

комбіновані.

Паливо для електро-дизель генераторів обходиться дешевше і витрачається повільніше, крім того, такі апарати мають більший термін служби. Бензинові працюють тихіше, компактніші, менше важать і дешевше коштують. Газові генератори можна підключати безпосередньо до магістральних трубопроводів або до газових балонів, вони виділяються найбільшим терміном служби, а газ обходиться дешевше від інших видів палива. Є навіть комбіновані газо-бензинові та газо-дизельні моделі.

На ринку також представлені інверторні генератори, які перетворюють змінний струм на постійний, при цьому вироблення та подачу електрики контролює мікропроцесор. Такі пристрої приваблюють невеликими габаритами та тихою роботою, проте вони дуже чутливі до найменших перепадів напруги та можуть швидко вийти з ладу. Ну, і не варто забувати про техніку безпеки — генератор потрібно акуратно заправляти паливом, не заводити двигун у закритих приміщеннях, не відкривати паливний бак, поки ДВЗ працює або поки двигун не остиг.

Хочемо попередити, що з погляду безпеки генератори не рекомендується використовувати у квартирах багатоповерхових будинків, проте їх можуть дозволити собі мешканці приватних будинків. Правила використання бензинового електрогенератора ви знайдете, перейшовши за посиланням.

Основні характеристики електрогенераторів

При виборі генераторів на випадок віялових вимкнень ми рекомендуємо орієнтуватися на декілька основних характеристик, про які докладніше розповімо нижче.

Щодо моделей, згаданих у цьому огляді, то ми спиралися на рейтинг платформи Hotline (складається з урахуванням переходів на сторінки магазинів та кількості кліків на кнопку "Купити" за останні 14 днів), а також на оцінки покупців, залишені на сайті Prom.ua. Пропозиції на українському ринку розділили на три цінові категорії: до 15 тис. грн, від 15 тис. до 30 тис. грн, понад 30 тис. грн.

Потужність генератора

При купівлі генератора на випадок віялових вимкнень потрібно в першу чергу звертати увагу на потужність двигунів, адже від неї залежить кількість струму, що виділяється. Потужність електрогенератора повинна бути не меншою за сумарну потужність одночасно підключених до нього приладів.

До 3 кВт – дозволить запустити 1-2 економічні побутові пристрої, такі як холодильник, ноутбук чи насос для накачування води – підійде для походу, невеликого приватного будинку або екстрених випадків.

– дозволить запустити 1-2 економічні побутові пристрої, такі як холодильник, ноутбук чи насос для накачування води – підійде для походу, невеликого приватного будинку або екстрених випадків. До 5 кВт допоможе запустити практично будь-яку побутову техніку.

допоможе запустити практично будь-яку побутову техніку. До 7 кВт – забезпечить електроенергією весь будинок, має великий обсяг бака, але займає багато місця.

Кількість фаз електрогенератора

При виборі генератора варто звернути увагу до кількість фаз. На українському ринку представлені однофазні та трифазні моделі. Деякі пристрої вимагають наявність трьох фаз, але якщо таких у домогосподарстві немає, то краще взяти станцію з однією фазою, інакше можуть виникнути проблеми з напругою.

Автономність електрогенератора

Ще один важливий пункт — ємність бака (що більше, тим довше працює пристрій) і час безперервної роботи. Генератори не можуть працювати постійно, їх необхідно час від часу вимикати, щоб уникнути несправностей.

Механізм запуску електрогенератора

При ручному запуску потрібно смикнути за ручку, щоб завести двигун – такі генератори коштують дешевше та простіші в експлуатації.

Моделі з електричним пуском оснащені акумулятором, який запускає систему при з'єднанні контактів – для цього користувачеві необхідно повернути ключ, натиснути кнопку або підключити реле. В останньому випадку генератор автоматично запускатиметься при вимкненні електрики.

Рівень шуму електрогенератора

Виробники вказують рівень шуму в децибелах (дБ), тому заздалегідь можна оцінити вплив апарату на слух. Для порівняння: звук потужністю 40-50 дБ виникає під час звичайної розмови, пилосос шумить приблизно на 80 дБ, реактивний двигун — на 100-110 дБ. Для зниження шуму на генератор можна надіти спеціальний звукопоглинальний кожух.

[ + – ] Як вибрати бензиновий енергогенератор на випадок віялових вимкнень світла

Рентабельність електрогенераторів

Генератори в українських магазинах продаються в різних цінових категоріях. І перш ніж зробити покупку, ви можете підрахувати, наскільки рентабельною вона виявиться.

Припустимо, ви хочете придбати дизельний генератор за ціною 24 тис. грн (у нашому огляді є така модель — Hyundai DHY 5000L). При цьому термін служби становить 3500 мотогодин, літр палива коштує 30,5 грн, витрата палива — 0,114 л/кВт-год (при 50-відсотковому ступені навантаження та потужності 4,2 кВт).

Розділимо вартість пристрою на мотогодини: 24 000/3500 = 6,85 грн/год

Вартість 1 кВт отриманої енергії при 50-відсотковому навантаженні та з урахуванням витрат на купівлю становитиме: (0,114 л/кВт-год * 30,5 грн/4,2 кВт) + 6,85 грн = 7,67 грн

Але і це ще не все, адже вам доведеться купувати олію, фільтри, свічки запалювання тощо, тому вказана сума зросте.

Бензинові генератори

Електрогенератор Forte FG3500

Це бюджетний однофазний генератор синхронного типу. Досить тихий та економічний апарат із вбудованим захистом від перевантажень. Нестача потужності компенсується невеликими розмірами та скромною ціною від 6300 грн.

Характеристики:

Потужність — 2,5 кВт

Фази — 1

Автономність — бак на 15 л (А95), витрата 0,36 л/кВт-год, 12 год роботи

Запуск – ручний

Рівень шуму — 65 дБ

Особливості – стабілізація вихідної напруги, повітряна система охолодження двигуна, дві розетки 220 В, вольтметр.

Моделі зі схожими характеристиками від інших виробників та середні ціни:

WERK WPG 3600 – 7 138 грн

Iron Angel EG 3000 — 7 464 грн

Кентавр КБГ-258 — 7 433 грн

Hyundai HHY 3050FE

Надійний, недорогий бензиновий генератор з високим ККД та гарним розсіюванням тепла завдяки системі повітряного охолодження. Оснащений зручною панеллю управління, яка показує кількість відпрацьованих годин та іншу корисну інформацію. Належить до середньої цінової категорії, адже ціни починаються від 14 тис. грн.

Характеристики:

Потужність — 2,8-3 кВт

Фази — 1

Автономність — бак на 15 л (АІ-92), 300 г/кВт-год, 15 год роботи

Запуск — ручний + електричний

Рівень шуму — 68 дБ

Особливості — 2 розетки змінного струму, вихід для постійного низьковольтного струму, вольтметр, аварійний вимикач

Моделі зі схожими характеристиками від інших виробників та середні ціни:

VITALS JBS 2.8b — 10 305 грн

Tiger TG3700 — 13 720 грн

Genpower GBG3500 — 14 818 грн

Honda ECMT7000K1

Дорога бензинова модель від відомого японського бренду, який одночасно може мати однофазне та трифазне навантаження. Трубчаста рама, ручки та пневматичні колеса дозволяють за потреби переміщати генератор. В Україні його вартість розпочинається від 56 тис. грн.

Характеристики:

Потужність — від 2,88 до 5,2 кВт

Фази — 3

Автономність — бак на 25 л, 7,6 год роботи

Запуск – ручний

Рівень шуму — 72 дБ

Особливості: покажчик рівня палива, лічильник мотогодин, рама для транспортування, комплект коліс, 3 розетки змінного однофазного струму (230В/16А), 1 розетка трифазного струму (400В/16А), система захисту Oil Alert.

Моделі зі схожими характеристиками від інших виробників та середні ціни:

SIGMA (5710461) — 16 531 грн

Zipper ZI-STE5500 — 23 419 грн

FOGO FH 8000 RTE — 60 618 грн

[ + – ] Як вибрати дизельний генератор для приватного будинку

Дизельні генератори

Hyundai DHY 5000L

Пристрій у середній ціновій категорії, виконаний із зносостійкої сталі та призначений для активного використання в побуті. Вартість в Україні – від 24 тис. грн.

Характеристики:

Потужність — від 4,2 до 4,6 кВт

Фази — 1

Автономність — бак на 12,5 л, витрата 114 г/кВт-год, 12 год роботи

Запуск – ручний

Рівень шуму — 82 дБ

Особливості: термозахист від перенапруги, індикатор рівня палива, 2 розетки на 220 В.

Моделі зі схожими характеристиками від інших виробників та середні ціни:

KJ POWER KDE 5500 Е3 — 41 344 грн

IRON ANGEL EGD 5000 CLE — 21 738 грн

Konner&Sohnen KS 9100HDE

Дорогий дизельний генератор зі збільшеним моторесурсом та підтримкою трифазової роботи. Панель керування відображає всі необхідні налаштування для зручності користувачів. Система підігріву дозволить використовувати модель навіть за морозу, а коштує вона від 51,8 тис. грн.

Характеристики:

Потужність при 230/400 В — від 6,4/7,5 до 5,9/7 кВт

Фази — 3

Автономність — бак на 15 л, 11 год роботи (при середньому навантаженні)

Запуск — ручний + електричний

Рівень шуму — 71/96 дБ

Особливості: підігрівач палива, LED-дисплей, автоматичний регулятор напруги, акумулятор на 30 Ач, розетки на 230 В та 400 В.

Моделі зі схожими характеристиками від інших виробників та середні ціни:

Matari MDA9000SE-ATS — 57 456 грн

NiK DG7500 3F — 50 827 грн

Hyundai DHY 8500SE-T — 62 756 грн

[ + – ] Інверторні дизельні генератори: принцип роботи та основні характеристики

Інверторний дизельний генератор

Kipor ID6000

Модель оснащена одноциліндровим чотиритактним двигуном KD186FGETi, який забезпечить стабільну роботу. Коштує такий пристрій від 61 тис. грн.

Характеристики:

Потужність — 5 кВт

Фази — 1

Автономність — об'єм бака 20 л, 13 год роботи

Запуск — електричний

Рівень шуму — 64 дБ

Особливості – стабілізація вихідної напруги, повітряна система охолодження двигуна, дві розетки 220 В, вольтметр.

[ + – ] Газовий генератор: принцип роботи та основні характеристики

Газові генератори

Cavagna GE 2000

Бюджетний газовий генератор від італійського виробника, який відрізняється високою мобільністю при вазі 46 кг. Підключається до газових балонів із пропаном, в Україні коштує близько 10,6 тис. грн.

Характеристики:

Потужність — від 2 до 2,3 кВт

Фази — 1

Автономність — 5кг/7год, 9кг/13год

Запуск — електричний

Особливості: дисплей, що показує години роботи, напругу, частоту, 2Schuko/TypeF розетки.

SDMO Perform 6500 GAZ

Переносний французький генератор вартістю від 52,9 тис. грн. Здатний працювати як на зрідженому газі, так і на бензині.

Характеристики:

Потужність — від 5,5 до 6 кВт

Фази — 1

Автономність — об'єм 7,3 л, витрата 2,6 л/год при 75% навантаженні

Запуск – ручний

Рівень шуму — 68 дБ

Особливості: 1 розетка 230В — 16A, 1 роз'єм СЕЕ 230В — 32A, зупинка при низькому рівні масла, термомагнітний запобіжник — розмикач ланцюга.

[ + – ] Інверторний генератор: що це таке і на що звертати увагу при виборі

Бензинові інверторні генератори

Weekender X950i

Недорога бензинова інверторна модель, що відрізняється високою компактністю при низькій потужності. Підійде для короткочасного заряджання мобільних пристроїв або як акумулятор для комп'ютера при вимкненні електрики, живлення освітлювальних приладів та інших не дуже енергоємних процесів. Коштує від 6 тис. грн.

Характеристики:

Потужність — від 0,7 до 0,95 кВт

Фази — 1

Автономність — 4,1 години роботи, бак на 2.1 л (АІ-95), витрата 160 г/кВт · год

Запуск – ручний

Рівень шуму — 58 дБ

Особливості: індикатори режиму роботи, захист від навантаження, датчик низького рівня масла.

Моделі зі схожими характеристиками від інших виробників та середні ціни:

Zipper ZI-STE950A — 5 440 грн

ПРОТОН БГ-1000i — 5 793 грн

Kipor IG770 — 8 365 грн

Weekender GT4000iOE

Бензиновий інверторний генератор середнього сегмента, що обіцяє високу стабільність при перепадах напруги. Вартість такої моделі розпочинається від 16,5 тис. грн.

Характеристики:

Потужність — від 3,5 до 3,85 кВт

Фази — 1

Автономність — від 8 до 16 годин роботи, бак на 17 л (АІ-92)

Запуск – ручний

Рівень шуму — 62 дБ

Особливості: повітряне охолодження, 2 розетки на 220В, лічильник мотогодин

Моделі зі схожими характеристиками від інших виробників та середні ціни: