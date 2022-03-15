Всеукраїнська школа онлайн доступна на Київстар ТБ: як працює сервіс

Платформа Київстар ТВ відкриває безкоштовний доступ до матеріалів для учнів 1–11 класів.

У ДП "Дія" повідомили, що школярі можуть проходити онлайн-навчання за допомогою сервісу "Київстар ТВ". Про це держпідприємство написало в своєму телеграм-каналі.

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Всеукраїнська школа онлайн відтепер доступна на Київстар ТБ. Платформа найбільшого мобільного оператора зробила доступ до матеріалів для учнів 1-11 класів безкоштовним.

"Вчитися можна будь-де. Підкреслимо, що контент доступний для користувачів за кордоном теж", — йдеться в офіційному повідомленні.

Як отримати доступ до уроків Всеукраїнської школи онлайн:

встановіть програму Київстар ТВ — виберіть розділ Освіта;

або просто перейдіть за посиланням.

У ДП "Дія" зазначили, що бібліотека розділу "Освіта" постійно оновлюється новим корисним контентом для найменших користувачів: мовними курсами, уроками з IT та ін.

Раніше стало відомо, у який термін українці, які проживають на територіях, де ведуться активні бойові дії, можуть отримати матеріальну допомогу від держави у розмірі 6 500 грн.

Також Фокус інформував про те, що в додатку Дія з'явилася низка нових функцій — єДокумент, тимчасове цифрове посвідчення для тих, хто втратив документи, радіо, оформлення заявки на відшкодування матеріальних збитків для тих, хто втратив нерухомість.