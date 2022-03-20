Epic Games направить дохід від нового сезону гри Fortnite на допомогу Україні

Головна мета акції Epic Games — розповісти про жорстоку війну, яка відбувається зараз в Україні, і показати наслідки нападу РФ.

Американська компанія Epic Games, яка займається розробкою відеоігор, пожертвує на гуманітарну допомогу Україні прибутки від нового сезону своєї гри Fortnite. Компанія направить для цього всі свої доходи, отримані з 20 березня по 3 квітня, повідомляє пресслужба компанії.

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"Xbox приєднується до нас у цих зусиллях і передає свої чисті доходи від Fortnite протягом цього часу, щоб ми могли надати велику допомогу українцям", — йдеться у повідомленні Epic Games.

Кошти, надані компанією, підуть на медичну підтримку, їжу, чисту воду, предмети першої необхідності, юридичну допомогу та притулок для українців.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відреагував на такий крок компанії.

"Це найпопулярніша гра серед молоді — 400 мільйонів людей грають по всьому світу. Головна мета компанії — розповісти про жорстоку війну, яка відбувається прямо зараз і показати наслідки нападу РФ на Україну. Дякуємо команді Epic Games за чудову ініціативу та підтримку українського народу. Приєднуйтесь до нового сезону гри, який пройде з 20 березня до 4 квітня", — написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше Epic Games повідомила, що зупиняє комерційну діяльність у Росії через її вторгнення в Україну. Також студія додала, що доступу безпосередньо до ігор росіян вона блокувати не збирається, тому що "у вільному світі всі шляхи для діалогу повинні залишатися відкритими".

Раніше Фокус повідомляв, що Сельчук Байрактар підтримав Україну у війні проти Росії. Технічний директор та співвласник турецької компанії Baykar Makina, яка розробила безпілотний літальний апарат "Bayraktar", засудив вторгнення Росії до України.

Також південнокорейська компанія LG припиняє постачання техніки до Росії.