Epic Games направит доход от нового сезона игры Fortnite на помощь Украине

Главная цель акции Epic Games — рассказать о жестокой войне, которая происходит прямо сейчас в Украине, и показать последствия нападения РФ.

Американская компания Epic Games, которая занимается разработкой видеоигр, пожертвует на гуманитарную помощь Украине прибыль от нового сезона своей игры Fortnite. Компания направит для этих целей все свои доходы, полученные с 20 марта по 3 апреля, сообщает пресс-служба компании.

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"Xbox присоединяется к нам в этих усилиях и передает свои чистые доходы от Fortnite в течение этого времени, чтобы мы могли предоставить большую помощь жителям Украины", — говорится в сообщении Epic Games.

Средства, предоставленные компанией, пойдут на медицинскую поддержку, еду, чистую воду, предметы первой необходимости, юридическую помощь и убежище для украинцев.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отреагировал на такой шаг компании.

"Это самая популярная игра среди молодежи – 400 миллионов человек играют по всему миру. Главная цель компании — рассказать о жестокой войне, которая происходит прямо сейчас и показать последствия нападения РФ на Украину. Спасибо команде Epic Games за отличную инициативу и поддержку украинского народа. Присоединяйтесь к новому сезону игры, который пройдет с 20 марта по 4 апреля", — написал Федоров в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Epic Games сообщила, что останавливает коммерческую деятельность в России из-за ее вторжения в Украину. Также студия добавила, что доступ непосредственно к играм россиянам она блокировать не собирается, потому что "в свободном мире все пути для диалога должны оставаться открытыми".

Ранее Фокус сообщал, что Сельчук Байрактар поддержал Украину в войне против России. Технический директор и совладелец турецкой компании Baykar Makina, которая разработала беспилотный летательный аппарат "Bayraktar", осудил вторжение России в Украину.

Также южнокорейская компания LG прекращает поставки техники в Россию.