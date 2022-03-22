Не DDOS-ом єдиним. Експерт розповів, як українці роблять кібератаки проти РФ (відео)

Хактивісти атакують популярні сервіси, створюючи росіянам безліч дрібних незручностей, поки кіберрозвідка займається розв'язанням найважливіших завдань.

Українська IT-армія завдає значної шкоди російському Інтернету завдяки зусиллям сотень тисяч волонтерів-хактивістів. Експерт у галузі IT Сергій Петренко розповів про способи та ефекти кібератак в ефірі одеського телеканалу "Перший Міський".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

За його словами, в Україні є бійці невидимого віртуального фронту — кіберрозвідка (Cyber Inteligence), які здійснюють високорівневі атаки для зламування ресурсів та пошуку важливої інформації. Наприклад, нещодавно зламали офіційну сторінку компанії "ВКонтакте", завдяки чому 5,5 млн користувачів отримали правдиві повідомлення про великі втрати військ РФ та про обстріл мирного населення України.

Водночас більшість волонтерів займаються простими завданнями, такими як DDoS-атака на російські сайти. Експерт нагадав, що в перші дні війни Мінцифри України оголосило набір до віртуальної армії, зараз у Telegram-каналі IT ARMY of Ukraine налічують понад 300 тисяч підписників.

"Якщо хоча б половина, 150 тис. людей, зайдуть на якийсь сервіс, то це вже буде для нього відчутно. Оскільки все це роблять автоматизованими методами з генерацією великої кількості трафіку, то вони досить добре примудряються вибивати цілі та завдавати якихось збитків", — зазначив фахівець.

Хактивісти атакують вузлові точки, яких досить багато в російській інтернет-системі. Наприклад, останні кілька днів активно атакують сервіс електронних підписів, які використовують для документообігу, зокрема, кіберудари направляють на сервери точного часу, без яких неможлива його робота. Крім того, волонтери націлилися на інші популярні ресурси в Росії: служби доставляння їжі та кінотеатри, новинні сайти.

"Якщо постаратися, то можна відрізати трафік, який створюють наші хлопці й дівчата, і забезпечити якусь функціональність для російських користувачів, але сам факт цих перепадів впливає, — можливо, й дрібні незручності, але вони виникають то тут, то там", — пояснив Сергій Петренко.

На думку експерта, спроби вплинути на росіян у соціальних мережах мало що дають, адже дуже складно пересилити 20 років пропаганди. Американські Facebook та Instagram заблоковані у РФ, а російську "ВКонтакте" не так просто відкрити в Україні. Замість публікацій у соцмережах Сергій Петренко закликав людей зосередитись на важливіших щоденних завданнях, таких як випічка хліба.

Раніше Мінцифри РФ визнало, що Росія зазнала найпотужнішої в історії кібератаки на державні сайти. Через це відомство вирішило фільтрувати весь трафік, що надходить з-за кордону, за допомогою фаєрволу ТЗПЗ.

Писали також, що хакери Anonymous погрожували зламати 40 компаній, які продовжують співпрацювати з РФ. Вони дали менеджерам 48 годин для того, щоб згорнути діяльність та вивести гроші з території Росії.