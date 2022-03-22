Не DDOS-ом единым. Эксперт рассказал, как украинцы совершают кибератаки против РФ (видео)

Хактивисты атакуют популярные сервисы, создавая россиянам множество мелких неудобств, пока киберразведка занимается решением более важных задач.

Украинская IT-армия наносит значительный ущерб российскому Интернету благодаря усилиям сотен тысяч волонтеров-хактивистов. Эксперт в области IT Сергей Петренко рассказал о способах и эффектах кибератак в эфире одесского телеканала "Первый Городской".

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По его словам, в Украине есть бойцы невидимого виртуального фронта — киберразведка (Cyber Inteligence), которые совершают высокоуровнеые атаки для взлома ресурсов и поиска важной информации. К примеру, недавно взломали официальную страницу компании "ВКонтакте", благодаря чему 5,5 млн пользователей получили достоверные сообщения о больших потерях войск РФ и об обстрелах мирного населения Украины.

В то же время, большинство волонтеров занимаются простыми задачами, такими как DDoS-атака на российские сайты. Эксперт напомнил, что в первые дни войны Минцифры Украины объявило набор в виртуальную армию, сейчас в Telegram-канале IT ARMY of Ukraine насчитывается более 300 тысяч подписчиков.

"Если хотя бы половина, 150 тыс. человек, зайдут на какой-то сервис, то это уже будет для него ощутимо. Поскольку все это делается автоматизированными методами с генерацией большого количества трафика, то они достаточно хорошо умудряются выбивать цели и наносить какой-то ущерб", — отметил специалист.

Хактивисты атакуют узловые точки, которых довольно много в российском интернет-системе. К примеру, в последние несколько дней идет активная атака на сервис электронных подписей, широко используемых в документообороте, в частности, киберудары направляют на серверы точного времени, без которых невозможна работа данного сервиса. Кроме того, волонтеры нацелились на другие популярные ресурсы в России: службы доставки еды и кинотеатры, новостные сайты.

"Если постараться, то можно отрезать трафик, который создают наши ребята, и обеспечить какую-то функциональность для российских пользователей, но сам факт этих перепадов влияет — может быть и мелкие неудобства, но они возникают то тут, то там", — объяснил Сергей Петренко.

Как считает эксперт, попытки повлиять на россиян в социальных сетях мало что дают, ведь очень сложно пересилить 20 лет пропаганды. Американские Facebook и Instagram заблокированы в РФ, а российскую "ВКонтакте" не так просто открыть в Украине. Вместо публикаций в соцсетях Сергей Петренко призвал людей сосредоточиться на более важных ежедневных задачах, таких как выпечка хлеба.

Ранее Минцифры РФ признало, что Россия подверглась самой мощной в истории кибератаке на государственные сайты. В связи с этим ведомство решило фильтровать весь трафик, поступающий из-за границы, с помощью файрвола ТСПУ.

Писали также, что хакеры Anonymous пригрозили взломать 40 компаний, которые продолжают сотрудничать с РФ. Они дали менеджерам 48 часов для того, чтобы свернуть деятельность и вывести деньги с территории России.