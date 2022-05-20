РФ не зможе контролювати зв'язок на окупованих територіях України, — Київстар

Мобільний оператор стежить за станом українських веж та може віддалено відключити їх у разі загрози.

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Російські війська не здатні втручатися в роботу українських мобільних мереж та контролювати зв'язок на окупованих територіях. Про це президент "Київстар" Олександр Комаров розповів LIGA.net.

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За його словами, поки є можливість, обладнання забезпечуватиме громадян України мобільним зв'язком. Абоненти, що перебувають у тимчасово окупованих районах, можуть користуватися українськими мережами, якщо росіяни не пошкодили або не знеструмили інфраструктуру. Оператори мобільного зв'язку дистанційно стежать за станом веж і готові швидко відключити їх, але лише в разі будь-якої загрози.

"Усі чутки про те, що росіяни "контролюють" зв'язок на окупованих територіях — через нерозуміння, як працюють мобільні мережі", — наголосив Олександр Комаров.

Глава "Київстару" визнав, що Росія може запустити в Україні власне обладнання для мобільного зв'язку. Зокрема, поширити мережі операторів "Фенікс" та "Кримтел", які вже працюють на окупованій території Донецької республіки та Криму відповідно.

Раніше представник мобільного оператора lifecell розповів, що окупанти намагалися позбавити українців зв'язку: зокрема глушили станції за допомогою спецобладнання, обстрілювали вежі з артилерії, підривали кабелі гранатами. У lifecell та Vodafone також стверджують, що російські війська не можуть захопити контроль над українськими мережами.

На звільнених територіях України фахівці поступово відновлюють зв'язок та пошкоджену інфраструктуру. В цій справі їм допомагає супутниковий Інтернет Starlink від Ілона Маска: термінали підтримують роботу базових станцій і в майбутньому можуть їх замінити. Крім того, оператори використовують надпотужні антени Vega (Comarcom).

Повідомляли також, що ЗС РФ використовують безпілотник для придушення мобільного зв'язку в Україні. БПЛА "Орлан-10" входить до складу комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр-3". Російські джерела стверджують, що вони здатні приглушувати роботу веж мобільного зв'язку 3G та 4G, розсилати повідомлення абонентам, а також розкидати пристрої для глушіння сигналу.