В Україні збираються стримувати РФ у кіберсфері: експерт пояснив, чому нічого не вийде

Захист кіберпростору має працювати як програма ядерного стримування. Фахівець побоюється, що це призведе до формування "російської моделі" — тотального контролю інтернету.

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В Україні хочуть створити концепцію кіберстримування за принципом програми ядерного стримування. Про це заявив заступник голови Держспецзв'язку України Олександр Потій.

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"Світ повинен усвідомити всю вагу кіберзагроз, які продовжують зростати, і почати напрацювання єдиних підходів для підвищення кіберстійкості. Для цього має бути створена концепція кіберстримування", — зазначив заступник голови Держспецзв'язку.

Потій перерахував кілька завдань концепції кіберстримування:

здатність проводити активні кібероперації проти агресора;

агресор повинен точно розуміти, що його ідентифікують;

невідворотність покарання за кіберзлочини (кримінальне переслідування для фізосіб і застосування санкцій — для юросіб і держав);

розробка та впровадження системи превентивних заходів проти створення, придбання та розповсюдження кіберзброї та засобів проведення кібератак;

урядовий контроль за розробкою кіберзброї, проведення активних кібероперацій;

введення кіберзахисту на всіх рівнях: від міжнародного — до дрібної компанії;

введення єдиних правил поведінки у кіберпросторі, які будуть обов'язковими для всіх країн;

посилення людського потенціалу у сфері кіберзахисту у країні.

"Тільки так країни зможуть мінімізувати ризик серйозних кібератак на критичну інфраструктуру, створити умови контролю за розвитком засобів для проведення кібератак і запобігти використанню агресором кіберзброї", — наголосив Потій.

[ + – ] Кіберстримування має допомогти мінімізувати ризик серйозних кібератак на критичну інфраструктуру

"Чебурнетизація" інтернету по-російськи

Співзасновник громадської організації "Український кіберальянс" Андрій Баранович розкритикував ідею стримування в кіберпросторі. За його словами, цей захід не працює навіть у США, де останні п'ять років діє об'єднане кіберкомандування.

"Поки що нікого не вдалося стримати. Не працює deterrence by punishment від слова зовсім. Заперечення шкоди ("deterrence by denial") не лише нікого не стримує, а й як пан Потій міг сам переконатися, тільки провокує агресію", — відреагував експерт.

[ + – ] У США концепція кіберстримування не працює

Єдині правила у кіберпросторі, як зазначив Баранович — це мета Росії, яка полягає у "чебурнетизації" інтернету.

"Елементарний випадок: підліток із Марокко зламав якось Міністерство енергетики України. Чим ви його стримувати зібралися? Нападете на марокканський реактор? Десант кіберполіції з кулеметами в Рабаті? Відчуваю, що буде багато кіберчавуну та сталі на душу населення у країні", — підсумував він.

Раніше Баранович розбирав найголовніші проблеми в українській системі "кібербезпеки".

Нагадаємо, що нещодавно президент РФ Володимир Путін поскаржився на збільшення кількості кібератак у країні. Він вважає, що проти Росії розв'язали велику війну в кіберпросторі. Російська система захисту від DDoS-атак РФ не може впоратися з ботнетами, які атакують російські сайти.

ЗМІ раніше писали, що китайські хакери Space Pirates атакували підприємства російської та грузинської аерокосмічної та електроенергетичної галузей.

Українські інтернет-провайдери 10 травня змогли відбити одну із найсильніших кібератак РФ.