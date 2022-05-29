В Украине собираются сдерживать РФ в киберсфере: эксперт пояснил, почему ничего не выйдет

Защита киберпространства должна работать как программа ядерного сдерживания. Специалист опасается, что это приведет к формированию "российской модели" – тотальному контролю Интернета.

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В Украине хотят создать концепцию киберсдерживания по принципу программы ядерного сдерживания. Об этом заявил заместитель главы Госспецсвязи Украины Александр Потий.

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"Мир должен уяснить весь вес киберугроз, которые продолжают расти, и начать наработку единых подходов для повышения киберустойчивости. Для этого должна быть создана концепция киберсдерживания", – отметил заместитель главы Госспецсвязи.

Потий перечислил несколько задач концепции киберсдерживания:

способность проводить активные кибероперации против агрессора;

агрессор должен точно понимать, что его идентифицируют;

неотвратимость наказания за киберпреступления (уголовное преследование для физлиц и применение санкций – для юрлиц и государств);

разработка и внедрение системы превентивных мер против создания, приобретения и распространения кибероружия и средств проведения кибератак;

правительственный контроль за разработкой кибероружия, проведение активных киберопераций;

введение киберзащиты на всех уровнях: от международной – до мелкой компании;

введение единых правил поведения в киберпространстве, которые будут обязательны для всех стран;

усиление человеческого потенциала в сфере киберзащиты в стране.

"Только так страны смогут минимизировать риск серьезных кибератак на критическую инфраструктуру, создать условия контроля за развитием средств для проведения кибератак и предотвратить использование агрессором кибероружия", – подчеркнул Потий.

[ + – ] Киберсдерживание должнопомочь минимизировать риск серьезных кибератак на критическую инфраструктуру

"Чебурнетизация" Интернета по-русски

Сооснователь общественной организации "Украинский киберальянс" Андрей Баранович подверг критике идею сдерживания в киберпространстве. По его словам, эта мера не работает даже в США, где в последние пять лет действует объединенное киберкомандование.

"Пока никого не удалось сдержать. Не работает deterrence by punishment от слова совсем. Отрицание ущерба ("deterrence by denial") не только никого не сдерживает, но и как господин Потий мог сам убедиться, только провоцирует агрессию", – отреагировал эксперт.

[ + – ] В США концепция киберсдерживания не работает

Единые правила в киберпространстве, как отметил Баранович – это цель России, которая состоит в "чебурнетизации" Интернета.

"Элементарный случай: подросток из Марокко взломал как-то Министерство энергетики Украины. Чем вы его сдерживать собрались? Нападете на марокканский реактор? Десант киберполиции с пулеметами в Рабате? Чувствую, что будет много киберчугуна и стали на душу населения в стране", – заключил он.

Ранее Баранович разбирал главные проблемы в украинской системе "кибербезопасности".

Напомним, что недавно президент РФ Владимир Путин пожаловался на увеличение количества кибератак в стране. Он считает, что против России развязали большую войну в киберпространстве. Российская система защиты от DDoS-атак РФ не может справиться с ботнетами, которые атакуют российские сайты.

СМИ ранее писали, что китайские хакеры Space Pirates атаковали предприятия российской и грузинской аэрокосмической и электроэнергетической отраслей.

Украинские интернет-провайдеры 10 мая смогли отразить одну из самых сильных кибератак РФ.