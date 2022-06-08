Окупанти прослуховують українців та обіцяють зв'язок від "Мегафон": що відбувається в Мелітополі

Наразі російські "сімки" перепродують утричі дешевше, ніж у перші дні після відключення українських операторів. "Київстар" обіцяє поновити свої послуги.

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Російські SIM-карти в окупованому Мелітополі знижуються в ціні після розкриття критичних недоліків. Про це повідомляє видання "РІА Мелітополь", посилаючись на місцевих мешканців.

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Близько тижня тому, коли окупанти практично повністю "заглушили" український мобільний зв'язок у Мелітопольському та інших районах Запорізької області, спекулянти перепродували "сімки" російського оператора по 1500 грн за штуку, тепер їхня вартість знизили до 400 грн за дві штуки. Місцеві жителі неохоче переходять на зв'язок із РФ, адже з'ясувалося, що карти служать лише місяць, до того ж через них дуже важко додзвонитися комусь, а швидкість інтернету дуже низька.

Джерела серед містян також передають слова російських військових про те, що незабаром у Мелітополі може з'явитися якісніший зв'язок від великого оператора "Мегафон". Водночас вони визнають: у Росії не вистачає ресурсів, щоб забезпечити якісне стільникове покриття на окупованих територіях.

За словами військовослужбовців, за кілька днів мають припинити глушити зв'язок від "Київстару". Сам оператор розсилає абонентам із Мелітопольського району повідомлення, в яких обіцяє відновити свої послуги. "РІА Мелітополь" наводить повідомлення, отримане мешканцем села Ботієве Мелітопольського району:

"Ми зберігаємо за вами мобільний номер Київстар та не нараховуємо плату за тариф у період відсутності зв'язку. Наші фахівці роблять все можливе, щоб відновити роботу послуг, і надалі посилюватимуть сигнал радіомережі в сусідніх областях, щоб покращити зв'язок у вашому населеному пункті".

[ + – ] Допис від "Київстару" жителю Ботієвого Фото: риа мелитополь

ЗМІ також повідомляє, що російські спецслужби прослуховують дзвінки через нові SIM-карти з метою виявити партизанів і дізнатися про настрої українців в окупації — саме тому зв'язок може так погано працювати. Один із мешканців Мелітополя розповів, як зателефонував своєму батькові до Москви та обговорював війну Росії проти України, а незабаром отримав виклик від номера з кодом Москви (+7-499). Співрозмовник назвав чоловіка на ім'я, поцікавився, де він живе, як ставиться до Росії та ситуації в Мелітополі.

Раніше Фокус писав, як працює російський зв'язок в окупованому Мелітополі. Джерела повідомили, що офіційно SIM-картки неназваного оператора продавали по 70 грн та по п'ять штук на один паспорт, черги за ними вишиковувалися величезні. Спекулянти ж купували їх на чужі документи й перепродували втридорога. Тариф називається "На зв'язку", а замість назви оператора в телефоні зображений код 25096. Тариф "На зв'язку" пропонує кримський оператор "К-телеком", відомий під брендом Win Mobile.

Телеком-експерт Роман Хіміч припустив, що Росія не може забезпечити власне мобільне покриття на окупованих територіях, хоча їй вдалося переключити на свої мережі частину українських сайтів та систем. В результаті зв'язок працює погано, баланс SIM-карт неможливо поповнити, а грошей на рахунку вистачає лише на 5 хвилин розмов.