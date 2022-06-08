Оккупанты прослушивают украинцев и обещают связь от "Мегафон": что происходит в Мелитополе

Сейчас российские "симки" перепродают втрое дешевле, чем в первые дни после отключения украинских операторов. "Киевстар" обещает возобновить свои услуги.

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Российские SIM-карты в оккупированном Мелитополе падают в цене после раскрытия критических недостатков. Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь", ссылаясь на местных жителей.

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Около недели назад, когда оккупанты практически полностью "заглушили" украинскую мобильную связь в Мелитопольском и других районах Запорожской области, спекулянты перепродавали "симки" российского оператора по 1500 грн за штуку, теперь же их стоимость снизили до 400 грн за две штуки. Местные жители неохотно переходят на связь из РФ, ведь выяснилось, что карты служат всего месяц, к тому же через них очень тяжело кому-либо дозвониться, а скорость Интернета очень низкая.

Источники среди горожан также передают слова российских военных о том, что вскоре в Мелитополе может появиться более качественная связь от крупного оператора "Мегафон". В то же время они признают: у России не хватает ресурсов, чтобы обеспечить качественное сотовое покрытие на оккупированных территориях.

По словам военнослужащих, через несколько дней должны перестать глушить связь от "Киевстара". Сам оператор рассылает абонентам из Мелитопольского района уведомления, в которых обещает возобновить свои услуги. "РИА Мелитополь" приводит сообщение, полученное жителем села Ботиево Мелитопольского района:

"Мы сохраняем за вами мобильный номер Киевстар и не начисляем плату за тариф в период отсутствия связи. Наши специалисты делают все возможное, чтобы возобновить работу услуг, и впредь будут усиливать сигнал радиосети в соседних областях, чтобы улучшить связь в вашем населенном пункте".

[ + – ] Сообщение от "Киевстара" жителю Ботиевого Фото: риа мелитополь

СМИ также сообщает, что российские спецслужбы прослушивают звонки через новые SIM-карты с целью выявить партизан и узнать настроения украинцев в оккупации — именно поэтому связь может так плохо работать. Один из жителей Мелитополя рассказал, как позвонил своему отцу в Москву и обсуждал войну России против Украины, а вскоре получил вызов от номера с кодом Москвы (+7-499). Собеседник назвал мужчину по имени, поинтересовался, где он живет, как относится к России и ситуации в Мелитополе.

Ранее Фокус писал, как работает российская связь в оккупированном Мелитополе. Источники сообщили, что официально SIM-карты неназванного оператора продавали по 70 грн и по пять штук на один паспорт, очереди за ними выстраивались огромные. Спекулянты же покупали их на чужие документы и перепродавали втридорога. Тариф называется "На связи", а вместо названия оператора в телефоне отображается код 25096. Тариф "На связи" предлагает крымский оператор "К-телеком", известный под брендом Win Mobile.

Телеком-эксперт Роман Химич предположил, что Россия не может обеспечить собственное мобильное покрытие на оккупированных территориях, хотя ей удалось переключить на свои сети часть украинских сайтов и систем. В результате связь работает плохо, баланс SIM-карт невозможно пополнить, а денег на счету хватает только на 5 минут разговоров.