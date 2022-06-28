Російські хакери намагалися зламати утелеканали України, — СБУ (відео)

Напередодні Дня Конституції спецслужби РФ намагалися здобути несанкціонований доступ до всеукраїнського телемарафону, щоб провести підривну інформаційну операцію.

Фахівці Служби безпеки України виявили та запобігли спробам російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів, які транслюють національний телемарафон. Як повідомляє пресслужба відомства, напередодні Дня Конституції ворог намагався використати ресурси телеканалів для своїх деструктивних інформаційних операцій.

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За даними силовиків російські хакери намагалися отримати доступ до відеопотоку прямої трансляції телемарафону, до стрічки новин прямого ефіру, а також до комп'ютерів співробітників телеканалів, які використовуються для роботи з контентом.

Однак завдяки своєчасним діям СБУ ворожі спецслужби не зуміли отримати несанкціонований доступ до українських ресурсів. Однак, силовики попереджають, що ймовірно росіяни повторно намагатимуться отримати доступ до телеканалів.

"Адже кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль Росії для впливу на український інформпростор, поширення фейків і ведення гібридної війни", — зазначили в СБУ.

Раніше повідомлялося, що зусиллями співробітників СБУ було виявлено та затримано громадян, які підозрюються у коригуванні ракетних ударів ЗС РФ по Києву й інших українських містах у Львівській і Донецькій областях. Зокрема, було затримано агента російських спецслужб, який коригував ракетний удар по Яворівському військовому полігону.

Співробітники СБУ 26 червня перехопили нові методички російських спецслужб, де міститься керівництво для чиновників РФ щодо навчання правильної риторики щодо президента Путіна. У нових вказівках йдеться про те, як правильно розхвалювати Путіна і як треба коментувати війну в Україні.