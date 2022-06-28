Российские хакеры пытались взломать телеканалы Украины, — СБУ (видео)

В канун Дня Конституции спецслужбы РФ пытались получить несанкционированный доступ к всеукраинскому телемарафону, чтобы провести подрывную информационную операцию.

Специалисты Службы безопасности Украины выявили и предотвратили попытки российских спецслужб взломать электронные системы украинских телеканалов, которые транслируют национальный телемарафон. Как сообщает пресс-служба ведомства, в канун Дня Конституции враг пытался использовать ресурсы телеканалов для своих деструктивных информационных операций.

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По данным силовиков российские хакеры пытались получить доступ к видеопотоку прямой трансляции телемарафона, к новостной ленте прямого эфира, а также к компьютерам сотрудников телеканалов, которые используются для работы с контентом.

Однако благодаря своевременным действиям СБУ, вражеские спецслужбы не сумели получить несанкционированный доступ к украинским ресурсам. Тем не менее, силовики предупреждают, что вполне вероятно россияне будут повторно пытаться получить доступ к телеканалам.

"Ведь кибератаки являются частью целенаправленных усилий России для влияния на украинское информпространство, распространение фейков и ведение гибридной войны", — отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что усилиями сотрудников СБУ были обнаружены и задержаны граждане, которые подозреваются в корректировке ракетных ударов ВС РФ по Киеву и другим украинским городам во Львовской и Донецкой областях. В частности, был задержан агент российских спецслужб, который корректировал ракетный удар по Яворовскому военному полигону.

Сотрудники СБУ 26 июня перехватили новые методички российских спецслужб, где содержится руководство для чиновников РФ по обучению правильной риторике в отношении президента Путина. В новых указаниях говорится о том, как правильно расхваливать Путина и как нужно комментировать войну в Украине.