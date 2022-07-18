Як вирішиться доля біткоїну: експерти прогнозують падіння курсу до $10 тисяч

Проте, деякі інвестори наполягають на тому, що BTC доросте до $30 тисяч.

Деякі експерти впевнені, що біткоїн скоро досягне показника в $30 тис., інші ж не такі оптимістичні, і тому прогнозують ще більше просідання курсу. Думки зібрав у своєму матеріалі ресурс nasdaq.com.

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Рівно рік тому біткоїн торгувався близько $30 тис., і криптоінвестори розраховували на те, що він підкорить нові висоти, адже в листопаді 2021-го його ціна досягла рекордних $69 тис. Однак нового піку не сталося, і в 2022 році найпопулярніший діджитал-актив звалився, потягнувши вниз за собою інші криптовалюти.

У зв'язку з тим, що криптокомпанії скорочують персонал і готуються до затяжної "криптозими", виникає питання: що чекає на BTC у майбутньому? Сьогодні, торгуючись за ціною близько $22 тис., він зберіг близько третини своєї пікової вартості. Однак через побоювання високої інфляції, підвищення відсоткових ставок і рецесії, що насуваються, можна припустити, що навіть довгострокові інвестори відмовляться від біткоїну на користь безпечніших активів, пише ЗМІ.

Згідно з опитуванням, проведеним MLIV цього місяця, 60% респондентів вважають, що BTC чекає чергове падіння і незабаром його курс досягне позначки $10 тис., повідомляє Bloomberg. Аналітики виявили, що інституційні інвестори ще зберігають віру в те, що цифрові активи мають хороші перспективи, а от роздрібні інвестори вже в це не вірять. Так, 18% професійних інвесторів сказали, що криптовалюта — це "сміття", 32% налаштовані скептично, 23% холдерів не втрачають надії на відновлення курсу, але висловлюють певний скепсис, 26% висловилися оптимістично і погодилися з тим, що за криптовалютами. Примітно, що всього 4% професіоналів назвали себе "біткоїн-максималістами". В опитуванні взяли участь 950 інвесторів із Волл-стріт.

Аналогічне опитування, в якому взяли участь 2200 осіб і яке проведене в Китаї, показало, що 40% респондентів були готові купити біткоїн, коли його вартість досягла $10 тис., і лише 8% готові купити діджитал-актив за ціною $18 тис., повідомляє Coin Telegraph. У звіті також йдеться, що біткоїн все ще перебуває у "ведмежій" фазі і у вересні 2022-го криптовалюта може впасти до позначки $13 тис.

Криптоексперт, відомий під псевдонімом KALEO, озвучив позитивний прогноз щодо курсу біткоїну, пише DailyHodl. Згідно з проведеним ним аналізом, BTC досяг дна і незабаром має "відскочити" від нього і, як наслідок, піднятися. Експерт не очікує, що біткоїн повернеться до свого листопадового піка найближчим часом, однак подальшого падіння він не прогнозує.

Раніше ми повідомляли, що через падіння собівартості майнінгу ціна біткоїну може знизитися. Експерти відзначили 50-відсоткове падіння собівартості видобутку BTC, що негативно позначиться на його курсі.

Повідомляли про те, що великі холдери воліють використовувати власний гаманець, а не послуги криптобірж, тому масово виводять активи.