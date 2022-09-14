Xiaomi представила розкладний обігрівач за $115, який розуміє людей

Пристрій довжиною 1,5 м можна скласти навпіл чи під кутом, щоб заощадити місце. Керування голосовими командами або за допомогою сенсорної панелі.

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Компанія Xiaomi випустила електричний обігрівач Mijia Graphene і почала приймати попередні замовлення з 14 вересня. Про це пише сайт Notebook Сheck.

Розробники запевняють, що їхній пристрій за $115 має потужність 2220 Вт і може підняти температуру в кімнаті на 5 градусів Цельсія всього за 10 хвилин. Усередині знаходиться нагрівальний елемент довжиною 1,29 метра і запобіжник, який вимикає систему в разі перегріву. Технологія захищає шкіру від пересихання та призначена для підтримки постійної температури у приміщенні.

Великою перевагою є компактні розміри Mijia Graphene — його товщина становить 6 см, а максимальна довжина — 1,5 м. Для зручності користувач може зігнути половинки обігрівача під кутом 180 градусів або зовсім скласти його навпіл — у такому разі він стане вдвічі коротшим.

Для керування передбачено круглий сенсорний екран, що дозволяє встановлювати температуру від 16 до 28 градусів Цельсія, а також виставляти таймер терміном до 12 годин. Крім того, Mijia Graphene розпізнає голосові команди користувачів за допомогою ШІ Xiao та фірмової програми.

Нещодавно Xiaomi випустила супербюджетний смартфон Redmi A1 за $80. Модель з діагоналлю екрана 6,52 дюйма отримала процесор MediaTek Helio A22, батарею 5000 мА год і зв'язок 4G.

Раніше Фокус писав, що українці масово закуповують електричні обігрівачі на зиму. Попит на цю категорію товарів виріс у 20 разів через чутки про можливі проблеми з опаленням.

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